Хто створив найкращий автомобільний двигун V6

Двигун V6 серії VQ від Nissan. Фото: wikimedia.org

Сергій Якуба Редактор

Японський автопром випустив чимало надійних силових агрегатів, які роками утримували високі позиції в галузевих рейтингах. В історії Nissan траплялися, як вдалі, так й відверто ненадійні двигуни, але V6 серії VQ перевершив за кількістю нагород багатьох конкурентів. Авторитетне видання Wards Auto присудило цьому мотору 16 премій у категорії "Кращий двигун", з яких 14 перемог були здобуті поспіль у період з 1995 по 2008 рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Універсальний агрегат

Дебют 3-літрового силового агрегату відбувся в середині 1990-х років на седанах Nissan Maxima та Infiniti I30. Упродовж наступних років робочий об'єм мотора збільшився до 4 л, а сам агрегат почав встановлюватися на спорткар Nissan 350Z, седани Nissan Altima та Infiniti G35, а також кросовер Nissan Pathfinder.

Експерти премії Wards оцінювали мотори за рівнем потужності, крутного моменту, шумоізоляції та технологічності. Японський V6 показав себе як надійний та довговічний силовий агрегат з великим робочим ресурсом, який однаково добре підходив для спортивних машин, мінівенів та пікапів.

Сучасне застосування

У той час як більшість виробників переходять на 4-циліндрові турбомотори, японський концерн продовжує випускати атмосферні V6. Сучасний варіант VQ38DD об'ємом 3,8 л із прямим впорскуванням пального встановлюється на рамний пікап Nissan Frontier.

У спортивній лінійці на зміну легендарному мотору прийшли турбовані агрегати серії VR. Завдяки високій надійності та доступності вживані машини із моторами VQ залишаються популярним вибором на вторинному ринку.

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