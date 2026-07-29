Хитрий тест ПДР: кого має пропустити водій автомобіля

Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з тем про проїзд перехресть та про вимоги до велосипедистів. На перехресті велосипедист 2 рухається прямо, водій синього автомобіля повертає ліворуч, а велосипедист 1 проїжджає велосипедною доріжкою поза перехрестям. Кому з велосипедистів водій повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише велосипедисту 1. Лише велосипедисту 2. Повинен дати дорогу обом. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Велосипедист 1 рухається велосипедною доріжкою через велосипедний переїзд, позначений знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд".

Згідно з пунктом 6.5 ПДР, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

Отже, синій автомобіль має перевагу перед велосипедистом 1.

Водій синього автомобіля та велосипедист 2 перебувають на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (без знаків пріоритету).

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Велосипедист 2 їде прямо, тому водій авто повинен його пропустити.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: