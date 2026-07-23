Хитрий тест ПДР: хто порушує правила дорожнього руху

Рух ТЗ по смугах. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Дорогою, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, їдуть трактор та велосипедист. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій трактора. Велосипедист. Обидва порушують правила. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Велосипедист їде узбіччям. Відповідно до пункту 11.14 ПДР, рух по узбіччю на велосипедах дозволяється, якщо це не створить перешкод пішоходам. Пішоходів на дорозі немає, тому дії велосипедиста є правомірними.

Водій трактора рухається крайньою лівою смугою, при цьому права смуга є абсолютно вільною. Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків випередження, об'їзду чи перестроювання перед поворотом.

Також на тракторі встановлено розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості "40". Згідно з пунктом 11.7 ПДР, транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км/год, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.

Тракторист їде лівою смугою без потреби маневрування чи об'їзду перешкод, він є порушником.

Правильна відповідь №1

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