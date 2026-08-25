Хитрий тест ПДР: чи порушує правила водій вантажівки

Схеми руху вантажівки та легковика на дорозі. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій вантажівки має намір розвернутися з правої смуги, тобто не з відповідної крайньої лівої, як того вимагає пункт 10.4 ПДР. Чи може він виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Може. Може, якщо габарити заважають йому це зробити з лівої смуги. Може, попередньо давши дорогу жовтому автомобілю. Може, за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 та 3. Не може.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 10.6 ПДР, якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 ПДР, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху.

Водій вантажівки перед виконанням маневру має пропустити жовтий легковий автомобіль. Згідно з другою частиною пункту 10.4 ПДР, водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям не з крайнього лівого положення зобовʼязаний дати дорогу попутним транспортним засобам.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: