Каверзний тест ПДР: які траєкторії дозволені водію

Варіанти траєкторій руху авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водію червоного автомобіля запропоновані три траєкторії для подальшого руху: поворот ліворуч (Б) і розворот (В) з трамвайної колії та поворот ліворуч з крайньої лівої смуги (А). Якими з них він має права скористатися у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише напрямок А. Напрямки Б та В. Напрямки А та В. Напрямки А та Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух, поворот ліворуч та розворот.

Якщо перед перехрестям немає знаків 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розмітки 1.18, поворот ліворуч та розворот мають виконуватися саме з трамвайної колії попутного напрямку. Зрозуміло, що маневр не повинен створювати перешкод для руху трамвая.

Отже, у зображеній ситуації дозволені траєкторії Б та В. Напрямок А заборонений.

Правильна відповідь №2

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