Як один рух може знищити коробку передач автомобіля

Водій. Фото: freepik.com

Деякі водії вмикають задній хід під час руху автомобіля, не підозрюючи про наслідки. А вони можуть бути катастрофічними як для коробки передач машини, так для гаманця автовласника.

Про це написав Auto Swiat.

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Наслідки заднього ходу

Сучасні трансмісії зазвичай оснащені системами безпеки, які запобігають випадкове включення задньої передачі під час руху. Однак, якщо водій ігнорує попереджувальні сигнали, такі як опір під час спроби перемикання, можна серйозно пошкодити механізм.

Примусове перемикання передачі силою під час руху несе ризик втрати контролю над автомобілем та виходу з ладу коробки. А ціна ремонту залежатиме від складності роботи та ступеня пошкодження, але у будь-якому випадку дешевою вона не буде.

Як ще помиляються водії

Щоб уникнути непотрібних пошкоджень коробки передач та забезпечити її довгу й безвідмовну роботу, варто дотримуватися кількох основних правил.

Не тримайте ногу весь час на педалі зчеплення — це призведе до передчасного зносу.

— це призведе до передчасного зносу. Не кладіть руку на важіль перемикання передач — це створює непотрібний тиск на механізми.

— це створює непотрібний тиск на механізми. Під час перемикання передач завжди натискайте педаль зчеплення до упору — це забезпечить плавне та безпечне перемикання.

— це забезпечить плавне та безпечне перемикання. Не залишайте автомобіль з увімкненою передачею, коли він стоїть — це створює непотрібне навантаження на трансмісію.

— це створює непотрібне навантаження на трансмісію. Не перемикайте передачу занадто різко — це призведе до ривків та пошкоджень.

Раніше ми писали, в яких автомобілях встановлені найненадійніші коробки-автомат. Також експерти пояснили, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.