Головна Авто Які плюси та мінуси кованих дисків для коліс авто

Які плюси та мінуси кованих дисків для коліс авто

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:20
Легкість проти ціни: чи варто купувати ковані диски для авто
Кований диск на Tesla. Фото: rrtforged.com

Вибір правильних коліс є ключовим етапом підготовки автомобіля для швидкісних заїздів або подорожей складним бездоріжжям. Ковані диски пропонують поєднання технічної витривалості та естетичного вигляду.

Про це написав Jalopnik.

Читайте також:

Екстремальна міцність

Ці спеціалізовані колеса створені під впливом величезного тиску та високої температури в процесі виробництва. Такий метод дозволяє отримати структуру металу, яка приблизно в три рази міцніша за звичайні аналоги. Завдяки підвищеній стійкості ковані вироби значно менші до появи тріщин або повного руйнування під час сильних ударів.

Автовиробники рівня BMW (підрозділ M) або Ferrari часто пропонують такі диски як стандартне оснащення або опціональне оновлення для своїх потужних моделей. Вища вантажність дозволяє колесам отримати серйозні навантаження під час трекових заїздів. Крім того, при значному притисненні сили конструкція зберігає цілісність, тоді як звичайні литі варіанти можуть вийти з ладу.

Покращена керованість

Однією з головних переваг кованих сплавів є їхня надзвичайно низька вага, яка може бути на 25% меншою порівняно зі стандартними литими одиницями. Зменшення непідресореної маси одночасно покращує роботу підвіски та реакцію автомобіля в поворотах. Це робить такі диски незамінними для професійного автоспорту, де кожен кілограм ваги впливає на час проходження дистанції.

Полегшені колеса допомагають краще розганяти та ефективніше сповільнюватися. Експерти галузі підкреслюють, що таке рішення є ідеальним для сучасних важких гібридних спорткарів, які потребують витривалих компонентів.

Також читайте:

Пожертвувати красою: чому зимою краще штамповані диски на авто

Як правильно та швидко очистити автомобільні диски: покрокова інструкція

Висока вартість

Головним бар'єром для багатьох автовласників стає надзвичайно висока ціна, яка легко може перевищити 10 000 доларів за комплект. За таку суму можна придбати непоганий вживаний автомобіль. Ремонт подібних аксесуарів у разі пошкодження об бордюр або глибоку вибоїну також обходиться значно дорожче відновлення звичайних коліс.

Крім того, висока вартість кованих брендів робить їх ціллю для професійних злочинців. Представники компанії Tesla раніше зафіксували випадок у Техасі, коли з автомобілів на майданчику для зберігання було викрадено 44 колеса за один раз. Блискучий комплект дисків на припаркованому авто може стати надто привабливою здобиччю для тих, хто знається на ціні аксесуарів.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
