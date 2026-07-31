Які автомобільні двигуни найкраще підходить для коротких поїздок

Двигун 1.0 MPI. Фото: autobutik.com.ua

Сергій Якуба Редактор

Щоденна експлуатація автомобіля на короткі відстані по декілька кілометрів створює для техніки серйозніші випробування, ніж тривалий рух автомагістраллю. У такому режимі силовий агрегат просто не встигає досягти робочої температури. Неправильний вибір машини для поїздок на роботу чи до магазину може призвести до дорогих ремонтів уже за кілька років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Прості конструкції

Найкращим вибором для коротких маршрутів залишаються прості атмосферні бензинові мотори малого об'єму з розподіленим впорскуванням пального. Вони не мають турбіни, прямого впорскування, двомасового маховика та складних фільтрів вихлопних газів. Проста конструкція чудово витримує постійні пуски та не прогрітий стан.

Сьогодні таких нових автомобілів на ринку залишилося дуже мало, адже цей тип конструкцій поступово вимирає. Подібні варіанти ще можна знайти у лінійках моделей Fiat, Suzuki, Škoda та Renault. На вторинному ринку вибір дещо більший, проте шукати варто саме варіанти без прямого впорскування та без сажових фільтрів GPF чи DPF.

Приховані ризики

Під час згоряння пального утворюється пара води, яка в непрогрітому моторі не встигає випаровуватися та накопичується у вигляді відкладень.

Сучасні бензинові мотори з прямим впорскуванням на холодну змивають пальне зі стінок циліндрів прямо в мастило. Якщо машина їздить тільки на короткі відстані, бензин не випаровується з мастила, що швидко знищує його захисні властивості та зношує деталі.

Купувати дизельний автомобіль для таких завдань категорично не рекомендується. Сажовий фільтр DPF вимагає регулярної автоматичної регенерації при високій температурі вихлопу, що неможливо в місті. Часті перервані процеси очищення призводять до забивання фільтра та потрапляння солярки в картер.

З технічного боку ідеальним варіантом для коротких дистанцій є електромобіль, який взагалі не має проблем з прогрівом, проте його купівля обмежується ціною та наявністю зарядки.

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