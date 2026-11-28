Acura RLX 2018 року. Фото: netcarshow.com

Преміальний підрозділ японського концерну Honda був заснований у 1986 році та отримав назву Acura. Тоді марка випередила появу Lexus, Infiniti та стала першим люксовим брендом з Японії у Північній Америці. Для швидкого старту на новому ринку компанія не стала розробляти машини з нуля, а просто змінила емблеми на своїх найкращих японських та європейських моделях. Протягом десятиліть під цим шильдиком продавалися культові спорткари, бізнес-седани та купе.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Перші моделі

Дебют нової марки у 1986 році забезпечили компактна модель Honda Integra та великий бізнес-седан Honda Legend. Спортивне купе Integra швидко припало до душі водіям завдяки динамічному 1,6-літровому двигуну. А у версії Type R третього покоління мотор об'ємом 1,8 л видавав 195 к.с. Флагманський седан Legend отримав перший серійний двигун V6 від Honda та кинув виклик преміальним моделям BMW, Mercedes та Volvo.

На початку 1990-х модельний ряд поповнив середньорозмірний седан Vigor з рідкісним 5-циліндровим рядним мотором, який у Японії продавали як Honda. Проте висока ціна та незвичне позиціонування завадили успіху, тому вже за три роки машину зняли з виробництва.

Нові індекси

У середині 1990-х компанія перейшла на літерні індекси, тому третє покоління японського седана Honda Legend перетворилося на Acura RL. У наступній генерації автомобіль отримав передову систему повного приводу SH-AWD, а у 2014 році п'ятий Legend повернувся до Америки як Acura RLX з гібридною установкою на базі 3,5-літрового V6.

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Наступником невдалого седана Vigor стала модель Acura TL, у якій інженери об'єднали японські близнюки Honda Inspire та Saber. Перша генерація зберегла рядну п'ятірку об'ємом 2,5 л і додатково отримала 3,2-літровий V6. Цікаво, що друге покоління TL розробили вже у США, а потім відправили до Японії під емблемами Honda.

Четверта генерація купе Integra у 2002 році змінила назву на Acura RSX та отримала версію Type S потужністю 200 к.с. для боротьби з Toyota Celica та Mitsubishi Eclipse. Попри чудову керованість, попит на компактні купе швидко впав через моду на великі кросовери.

Щоб залучити молодих сімейних водіїв, компанія у 2004 році вивела на американський ринок європейський седан Honda Accord Type S під назвою Acura TSX. У другому поколінні модель отримала опційний двигун V6 та кузов універсал, після чого поступилася місцем седану TLX.

Культовий суперкар

Особливе місце в історії обох брендів посідає середньомоторний суперкар NSX, який мав кинути виклик європейським моделям Ferrari та Porsche. Легке купе дебютувало на початку дев'яностих з двигуном V6 на 270 к.с. (252 к.с. з автоматом) та системою VTEC, а до фінального налаштування шасі долучився знаменитий пілот Формули-1 Айртон Сенна.

На відміну від примхливих італійських конкурентів, японський спорткар поєднував високу швидкість на треку з надійністю та комфортом для щоденних поїздок містом.

У 2017 році модель повернулася на ринок у другому поколінні, знову поєднавши шильдики Honda та Acura на різних континентах. Новий суперкар отримав складну гібридну установку з двигуном V6 з подвійним турбонаддувом та трьома електродвигунами.

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