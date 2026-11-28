Acura RLX 2018 года. Фото: netcarshow.com

Премиальное подразделение японского концерна Honda было основано в 1986 году и получило название Acura. Тогда эта марка опередила появление Lexus и Infiniti и стала первым японским люксовым брендом в Северной Америке. Для быстрого старта на новом рынке компания не стала разрабатывать автомобили с нуля, а просто сменила эмблемы на своих лучших японских и европейских моделях. На протяжении десятилетий под этим брендом продавались культовые спорткары, бизнес-седаны и купе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Первые модели

Дебют новой марки в 1986 году обеспечили компактная модель Honda Integra и большой бизнес-седан Honda Legend. Спортивное купе Integra быстро полюбилось водителям благодаря динамичному 1,6-литровому двигателю. А в версии Type R третьего поколения двигатель объемом 1,8 л развивал 195 л.с. Флагманский седан Legend получил первый серийный двигатель V6 от Honda и бросил вызов премиальным моделям BMW, Mercedes и Volvo.

В начале 1990-х модельный ряд пополнил среднеразмерный седан Vigor с редким 5-цилиндровым рядным двигателем, который в Японии продавали под маркой Honda. Однако высокая цена и необычное позиционирование помешали успеху, поэтому уже через три года машину сняли с производства.

Новые индексы

В середине 1990-х компания перешла на буквенные индексы, поэтому третье поколение японского седана Honda Legend превратилось в Acura RL. В следующем поколении автомобиль получил передовую систему полного привода SH-AWD, а в 2014 году пятая Legend вернулась в Америку как Acura RLX с гибридной установкой на базе 3,5-литрового V6.

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Преемником неудачного седана Vigor стала модель Acura TL, в которой инженеры объединили японские близнецы Honda Inspire и Saber. Первое поколение сохранило рядный 5-цилиндровый двигатель объемом 2,5 л и дополнительно получило 3,2-литровый V6. Интересно, что второе поколение TL разработали уже в США, а затем отправили в Японию под эмблемами Honda.

Четвертое поколение купе Integra в 2002 году сменило название на Acura RSX и получило версию Type S мощностью 200 л.с. для конкуренции с Toyota Celica и Mitsubishi Eclipse. Несмотря на превосходную управляемость, спрос на компактные купе быстро упал из-за моды на большие кроссоверы.

Чтобы привлечь молодых семейных водителей, компания в 2004 году вывела на американский рынок европейский седан Honda Accord Type S под названием Acura TSX. Во втором поколении модель получила опционный двигатель V6 и кузов универсал, после чего уступила место седану TLX.

Культовый суперкар

Особое место в истории обоих брендов занимает среднемоторный суперкар NSX, который должен был бросить вызов европейским моделям Ferrari и Porsche. Легкое купе дебютировало в начале 1990-х с двигателем V6 мощностью 270 л.с. (252 л.с. с автоматом) и системой VTEC, а к финальной настройке шасси присоединился знаменитый пилот "Формулы-1" Айртон Сенна.

В отличие от капризных итальянских конкурентов, японский спорткар сочетал высокую скорость на трассе с надёжностью и комфортом для повседневных поездок по городу.

В 2017 году модель вернулась на рынок во втором поколении, вновь объединив бренды Honda и Acura на разных континентах. Новый суперкар получил сложную гибридную установку с двигателем V6 с двойным турбонаддувом и тремя электродвигателями.

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