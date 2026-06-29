Як зрозуміти, що час міняти антифриз в автомобілі

Заміна охолоджувальної рідини. Фото: fairwayautomotive.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Регулярне оновлення охолоджувальної рідини є найважливішою умовою для тривалої та безперебійної роботи двигуна. З часом спеціальні захисні присадки у складі антифризу неминуче втрачають свої первинні хімічні властивості та запускають небезпечні процеси окиснення. У результаті робоче середовище стає агресивним, руйнує внутрішні канали циліндрів та викликає постійний перегрів. Визначити критичну межу зносу важливого розчину часто можна самостійно за допомогою звичайного візуального огляду.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу Укравто Груп Олександр Чаленко.

Зовнішні ознаки

Першим тривожним сигналом старіння є помітна зміна первинного забарвлення і втрата прозорості робочої суміші. Якщо рідина набула каламутного, вираженого іржавого або брудно-коричневого відтінку, захисні компоненти повністю припинили виконувати свої функції. Поява на дні пластикового розширювального бачка сторонніх пластівців або щільного осаду свідчить про активну фазу руйнування металевих елементів.

Набагато серйознішу загрозу для працездатності мотора становить поява характерної оливної плівки на поверхні або стійкий запах вихлопних газів з горловини. Це вказує не на просте старіння хімічного складу, а на пробиття прокладки головки блоку чи руйнування внутрішніх каналів теплообмінника. У подібних ситуаціях звичайна заміна технічної рідини виявиться марною, адже автомобіль потребує термінової фахової діагностики на сервісній станції.

Наслідки ігнорування

Тривала експлуатація відпрацьованого антифризу призводить до утворення щільних відкладень на стінках радіатора, які за своїм принципом нагадують звичайний побутовий накип. Цей внутрішній шар суттєво погіршує теплообмін, створюючи небезпечні зони локального перегріву всередині гарячого двигуна. Стара рідина позбавляє помпу необхідного змащення, що може викликати заклинювання вала та подальший раптовий обрив паса приводу ГРМ.

Тверді мікрочастинки зносу діють на внутрішні деталі термостата як звичайний наждачний папір, повністю блокуючи роботу його клапанів.

Під час проведення сервісних робіт суворо заборонено просто заливати новий розчин без попереднього ретельного промивання всієї системи дистильованою водою. Також не можна змішувати різні типи хімічних сумішей, позаяк вони здатні випасти в густий осад і моментально забити тонкі канали.

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