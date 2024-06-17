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Як зарядити акумулятор в автомобілі під час їзди — скільки потрібно проїхати

17 червня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Скільки та на якій швидкості потрібно проїхати, щоб зарядити акумулятор в авто
Акумулятор в авто. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Щоб акумулятор набрав достатньо енергії для запуску авто на наступний день, потрібно виконати низку умов. Але головне, що простий холостий хід у такому випадку не допоможе.

Про це написав Dexpens.

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Скільки потрібно проїхати

Енергія для зарядки накопичується тільки за умови, коли двигун має достатній крутний момент. Коли акумулятор досягає повної місткості, регулятор автоматично зупиняє процес заряджання.

Під час зарядки генератор отримує більше енергії, ніж під час холостого ходу. Тому для завершення зарядки акумулятора доведеться здійснити подорож. Влітку 40-45 хвилин на швидкості 100 км/год, а взимку — близько 1,5-2 години.

Що впливає на ефективність заряджання

Система клімат-контролю споживає багато енергії влітку. Також на ефективність процесу заряджання впливають:

  • стан акумулятора;
  • навантаження генератора від інших пристроїв;
  • стан проводки.

При купівлі нового акумулятора для автомобіля не варто економити та обирати продукцію невідомих виробників. Такі батареї зазвичай працюють гірше через намагання компаній скоротити витрати при виробництві, що впливає на довговічність та надійність акумулятора.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що час замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.

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