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Как зарядить аккумулятор в автомобиле во время езды — сколько нужно проехать

17 июня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Сколько и на какой скорости нужно проехать, чтобы зарядить аккумулятор в авто
Аккумулятор в авто. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Чтобы аккумулятор набрал достаточно энергии для запуска автомобиля на следующий день, необходимо выполнить ряд условий. Но главное, что простой холостой ход в таком случае не поможет.

Об этом написал Dexpens.

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Сколько нужно проехать

Энергия для зарядки накапливается только при условии, что двигатель имеет достаточный крутящий момент. Когда аккумулятор достигает полной емкости, регулятор автоматически останавливает процесс зарядки.

Во время зарядки генератор получает больше энергии, чем во время холостого хода. Поэтому для завершения зарядки аккумулятора придется совершить путешествие. Летом 40-45 минут на скорости 100 км/ч, а зимой — около 1,5-2 часов.

Что влияет на эффективность подзарядки

Система климат-контроля потребляет много энергии летом. Также на эффективность процесса зарядки влияют:

  • состояние аккумулятора;
  • нагрузка генератора от других устройств;
  • состояние проводки.

При покупке нового аккумулятора для автомобиля не следует экономить и выбирать продукцию неизвестных производителей. Такие батареи обычно работают хуже из-за попыток компаний сократить затраты на производство, что влияет на долговечность и надежность аккумулятора.

Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.

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