Які проблеми створює РЕБ для авто під час повітряних тривог

Навігація в авто. Фото: freepik.com

Активна робота засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) під час повітряних тривог створює помітні проблеми для сучасних автомобілів, впливаючи на їхні електронні системи. Водії фіксують втрату GPS-навігації, збій бортового часу та навіть помилки у роботі деяких критичних функцій, що вимагає уваги та знання простих рішень.

Про це написала Межа.

Реклама

Читайте також:

Втрата навігації та збій годинника

Найбільш помітною проблемою є втрата GPS-навігації. Сигнали GPS блокуються, через що вбудовані навігатори, а також навігаційні застосунки на смартфонах, можуть повністю припиняти роботу або відображати неточні дані. Це змушує водіїв користуватися традиційними методами орієнтування.

Крім того, РЕБ спричиняє збій часу у бортових системах. Багато сучасних авто синхронізують годинник автоматично через GPS. При глушінні сигналу час може відкочуватися до неправильних або нульових значень, і для відновлення потрібен час у зоні стабільного звʼязку.

Помилки в системах

Деякі моделі автомобілів використовують GPS-синхронізацію часу для точного розрахунку інтервалів технічного обслуговування. Через збій бортовий комп'ютер може помилково виводити повідомлення про термінову необхідність ТО, навіть якщо його щойно було пройдено.

Глушіння сигналу може вплинути на додаткові GPS-трекери та охоронні системи, що іноді призводить до їхнього помилкового спрацьовування або тимчасового блокування двигуна, якщо система вважає авто поза зоною зв'язку.

У рідкісних випадках фіксуються тимчасові помилки у роботі деяких датчиків і систем допомоги водію, спричинені загальним збоєм в електронному середовищі.

Також читайте:

За які помилки розплачуються водії дизельних авто

Як увімкнути зимовий режим склоочисників авто

Що робити водіям

Виправити ситуацію з навігацією неможливо, доки працює система РЕБ. Проблема стосується як вбудованих, так і мобільних навігаційних систем, незалежно від того, чи використовуєте ви онлайн- чи офлайн-карти. Це відбувається тому, що операційна система просто не може коректно визначити місце розташування через неправильні координати або їхню повну відсутність.

У разі збою годинника, його слід коригувати вручну, або дочекатися, поки авто відновить синхронізацію в зоні стабільного звʼязку.

Варто ігнорувати помилкові попередження про ТО, якщо воно було нещодавно проведене, та орієнтуватися на фактичний пробіг та дату останнього обслуговування.

Розуміння цих процесів дозволяє водіям уникнути зайвих панічних візитів на СТО та непередбачених витрат.