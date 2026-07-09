Як Toyota RAV4 2006 року осоромив Porsche та BMW

Toyota RAV4 2006 року. Фото: infocar.ua

Сергій Якуба Редактор

Багатьом автомобілістам подобаються непоказні зовні машини, які здатні здивувати своєю динамікою на світлофорі. Одним з найяскравіших представників таких вовків у овечій шкурі став Toyota RAV4 третього покоління з потужним двигуном V6. Цей звичайний сімейний кросовер демонстрував дивовижні динамічні характеристики, залишаючи позаду значно дорожчих преміальних конкурентів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Секрет швидкості

Головна таємниця цього японського кросовера ховалася під капотом, де розробники розмістили знаменитий 3,5-літровий мотор 2GR-FE. Надійний агрегат видавав потужність 269 к.с. та забезпечував розгін до 100 км/год за 6,3 секунди. Для 2006 року, коли версія з 6-циліндровим двигуном дебютувала на ринку, такі показники вважалися рівнем справжніх спортивних купе.

Дивно, але високу динаміку демонструвала версія, яка мала додаткову вагу через систему повного приводу. Мало хто з пересічних водіїв міг уявити, що спокійний за своїм дизайном кросовер здатний на такий агресивний старт. Ця модифікація залишалася доступною для покупців аж до зміни поколінь моделі у 2012 році.

Німці відпочивають

У ході реальних тестів японський автомобіль зумів присоромити початковий Porsche Cayenne 2006 року випуску. Німецький люксовий кросовер з початковим цінником понад 46 000 доларів витрачав на аналогічний розгін майже 9 секунд. Схожа ситуація склалася і з баварським конкурентом BMW X5 того ж року, який з базовим мотором стартував за понад 8 секунд.

Навіть топова версія BMW X5 з потужним двигуном V8 виконувала цю вправу приблизно за 6 секунд. Баварець був зовсім трохи швидшим за японця, проте коштував у автосалонах більше ніж удвічі дорожче за Toyota. На цьому тлі розгін скромного RAV4 виглядав справжнім тріумфом простого масового автопрому.

Зміна пріоритетів

Ера швидких атмосферних шісток для цієї моделі завершилася. Виробник вирішив відмовитися від об'ємного мотора на користь економніший 4-циліндрових силових установок. Сьогодні найшвидшим у лінійці є сучасний плагін-гібрид, який завдяки електричній допомозі витрачає менше пального та розганяється до 100 км/год за рекордні 5,4 секунди.

Попри наявність нових швидких технологій, саме старий варіант з традиційним двигуном V6 назавжди залишиться в історії як найзавзятіший кросовер марки.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Toyota RAV4 з пробігом продають дорожче за нові. Ситуацію загострило зростання цін на пальне внаслідок воєнних дій в Ірані.

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