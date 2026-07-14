Як самотужки швидко відремонтувати пробите колесо автомобіля

Ремонт покришки. Фото: Bradley Ford/popularmechanics.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Проколи шин ніколи не відбуваються вчасно, особливо коли водій поспішає на важливу зустріч. Традиційна заміна пошкодженого колеса на запасне за умови знання інструментів займає 15–30 хвилин. Проте існують значно швидші альтернативні методи, які дозволяють ліквідувати проблему прямо на узбіччі без демонтажу та використання домкрата. Головне правильно оцінити характер пошкодження протекторної зони.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Експрес герметики

Використання спеціального аерозольного балончика з рідким герметиком є найпростішим та найшвидшим способом відновити тиск. Весь процес займає менш як дві хвилини, після чого потрібно лише підкачати колесо на найближчій заправці.

Для проведення ремонту необхідно безпечно зупинити автомобіль, знайти місце проколу і прокрутити колесо так, щоб дірка торкалася землі. Після ретельного збовтування балона шланг приєднують до вентиля і повністю випускають уміст у вертикальному положенні.

Цей метод ефективний лише для невеликих пошкоджень розміром менш як 6 мм і є суто тимчасовим рішенням. Після введення суміші обов’язково потрібно проїхати кілька кілометрів на помірній швидкості для рівномірного розподілу речовини всередині. Водіям варто пам’ятати, що після такого експрес-ремонту деякі сервісні майстерні можуть відмовитися латати колесо і запропонують лише повну заміну покришки.

Вентиль колеса

Інколи причиною швидкої втрати тиску є не цвях у протекторі, а пошкодження або розтріскування самого гумового вентиля. Перевірити це дуже просто за допомогою звичайного мильного розчину, який за наявності витоку почне активно пузиритися біля основи деталі. Якщо золотник просто розхитався від вібрації, його можна спробувати обережно підтягнути за допомогою плоскогубців або спеціального ключа.

У разі серйозного пошкодження вентиль доведеться повністю замінити за допомогою недорогого ремонтного комплекту. Спеціальний інструмент дозволяє акуратно витягнути старий елемент і зафіксувати новий без розбортування колеса. Якщо ж з ладу вийшов безпосередньо внутрішній металевий серцевинний золотник, його просто викручують ключем і замінюють новим справним елементом.

Гумові джгути

Встановлення спеціального гумового джгута є надійнішим варіантом дорожнього ремонту, який забирає близько п'яти хвилин. Спеціальний набір для ліквідації проколів включає шило з насічкою для зачистки отвору, інструмент для утримання матеріалу та сам клейкий гумовий шнур. Спершу дірку ретельно прочищають шилом, рухаючи його вперед і назад, після чого за допомогою голки вводять джгут приблизно на дві третини глибини. Після різкого витягання інструменту залишки шнура акуратно зрізають урівень з поверхнею протектора.

Такий тип ремонту розрахований лише на пошкодження бігової доріжки розміром менше ніж 3 мм і абсолютно не підходить для бічних порізів. Професійні виробники шин вважають звичайні джгути винятково тимчасовим рішенням, позаяк вони не захищають внутрішній герметичний шар від вологи, що призводить до корозії металевого корду.

Єдиним довговічним та безпечним ремонтом є професійне встановлення комбінації пластиру та грибка (спеціальний ремонтний елемент, який за формою справді нагадує гриб, має довгу тонку ніжку та круглу плоску шапочку) у майстерні з повним зняттям покришки з диска.

Раніше Новини.LIVE писали, як довго можна їздити на вживаних шинах авто. Якісна пара чи повний комплект від відомого світового бренду здатні забезпечити високий рівень безпеки без серйозного удару по бюджету власника.

Також ознайомтеся з рейтингом автомобільних шин для їзди в дощ. Провідні виробники пропонують ефективні рішення в різних класах, які суттєво підвищують зчеплення з дорогою в негоду.