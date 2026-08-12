Як правильно захистити кузов та днище автомобіля від іржі

Антикорозійна обробка авто. Фото: torontotrailers.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Український клімат з високою вологістю, частими перепадами температур та зимовою хімією на дорогах швидко нищить автомобільний метал. За кілька сезонів без належного захисту дрібні руді плями перетворюються на наскрізні дірки в кузові. У цій ситуації боротьба з корозією стає головною умовою для збереження міцності силових елементів та відстрочення дорогого ремонту. Якісна обробка спеціальними складами зупиняє руйнування й суттєво продовжує строк служби транспортного засобу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Причини іржі

Волога та конденсат постійно накопичуються у внутрішніх порожнинах кузова й практично не висихають без вентиляції. Дорожні реагенти роз'їдають заводську фарбу, а бруд та пісок у колісних арках діють як волога губка, утримуючи воду на металі.

Найбільше від хімічних чинників та ударів гравію страждають зварні шви, лонжерони, колісні арки, нижні частини дверей та пороги. Якщо забити дренажні отвори чи ігнорувати пошкодження, силова структура втратить жорсткість, після чого машину стане небезпечно підіймати на домкраті.

Захисні матеріали

Для покриття днища та арок використовують бітумні й бітумно-гумові мастики, які створюють товстий еластичний шар і гасять удари каміння. У приховані пороги та лонжерони задувають рідкі воскові або парафінові суміші, здатні затікати у найменші щілини.

Полімерні матеріали на латексній або каучуковій основі утворюють міцну плівку, проте вимагають ідеально сухої та зачищеної поверхні. У колісних арках часто застосовують рідкі підкрилки, які одночасно ізолюють салон від шуму дороги та захищають метал від піскоструму.

Правила нанесення

Головне правило будь-якого антикору полягає в тому, що склад наноситься лише на вимите, зачищене від нальоту та повністю сухе дно. Нанесення мастики на бруд чи вологу створює ефект парника й лише прискорює гниття металу під захисним шаром.

Оновлювати антикорозійне покриття на машинах з пробігом рекомендується кожні 2–3 роки. Найкращим часом для цієї процедури є кінець весни або літо, коли кузов можна легко просушити перед нанесенням технічних сумішей.

Зварювання, заміна загноєних порожнин та відновлення лонжеронів коштують десятки тисяч гривень. Вчасна профілактика обходиться значно дешевше й дозволяє зберегти високу ринкову вартість транспортного засобу під час продажу.

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