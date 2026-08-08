Боротьба з іржею на авто: що працює, скільки коштує у 2026 році

Корозія днища автомобіля. Фото: subaruoutback.org

Фабричне лакофарбове покриття є єдиним бар'єром, який захищає метал машини від руйнування. Навіть мікроскопічний скол від камінця на трасі відкриває доступ волозі та кисню, запускаючи хімічну реакцію окиснення та іржавіння автомобіля. Зимові реагенти, сіль та зберігання машини у вогкому гаражі без вентиляції значно прискорюють цей процес.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Стадії корозії

На початковій стадії з'являються дрібні поверхневі рижики, коли геометрія деталі та фарба навколо залишаються цілими. На середньому етапі фарба здувається горбиками, а під нею утворюється порожнеча з іржавою трухлявиною. Наскрізне гниття перетворює метал на крихкі шари з дірками, що вимагає тільки повної заміни елемента.

Іржа суттєво знижує міцність силового каркаса авто, що робить його небезпечним під час аварії. Крім того, машина з рудими плямами втрачає від 20% до 50% ціни на вторинному ринку та ризикує не пройти технічний огляд. Найчастіше від корозії страждають колісні арки, пороги, днище, кришка багажника та зони під дверними ущільнювачами.

Засоби видалення

Для самостійної боротьби з пошкодженнями застосовують перетворювачі іржі на основі ортофосфорної кислоти чи цинку, які перетворюють оксид заліза на захисний шар. Також використовуються епоксидні та кислотні антикорозійні ґрунти, а приховані порожнини обробляють спеціальними витісняючими вологу спреями. Побутові засоби на кшталт WD-40 чи оцту не дають довготривалого захисту.

Читайте також:

Прибрати іржу без фарбування можна лише на етапі поверхневого нальоту за допомогою деталінг-глини та полірування. Якщо ж фарба здулася, деталь доведеться вичищати абразивом до голого металу з наступним ґрунтуванням та фарбуванням. Тимчасово призупинити процес можна зачисткою ділянки, обробкою перетворювачем та консервацією безбарвним лаком чи мастикою.

Вартість ремонту

Скільки коштує видалення іржі в Україні у 2026 році:

поверхневі рижики та локальна обробка: 1000–3000 грн;

середня корозія зі шліфуванням та фарбуванням: 3000–8000 грн;

глибокі пошкодження зі зварювальними роботами: 8000–25 000 грн;

наскрізне гниття та заміна деталі: від 15 000 грн.

Головним способом профілактики залишається регулярне миття машини на теплих мийках узимку та обов'язкове очищення днища навесні. Купувати вживане авто з іржею можна лише тоді, коли пошкоджені знімні деталі, але від машин з гнилими лонжеронами чи стійками краще відмовитися.

Раніше Новини.LIVE публікували рейтинг найбільш іржавих автомобілів. Результати тестування демонструють суттєву прірву якості захисту між європейськими преміальними брендами та масовим японським автопромом.

Також читайте про вживані автомобілі з прихованими зонами іржі. Руйнування металу може тривалий час залишатися невидимим під шаром фарби або захисними накладками.