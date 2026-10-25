Ремонт турбокомпресора. Фото: bumper.co

Серйозні технічні проблеми з силовим агрегатом рідко виникають раптово без попередніх сигналів. Сучасний турбокомпресор подає перші ознаки зносу задовго до остаточного виходу з ладу всієї системи. Вчасна реакція на сторонні звуки чи зміну кольору вихлопних газів дозволяє уникнути дорогого ремонту. Більшість водіїв ігнорують ці дрібні зміни, що в результаті призводить до повної зупинки автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Перші симптоми

Прихована несправність часто проявляється через відчутне падіння потужності під час натискання на педаль газу. Машина починає повільніше розганятися, відгук на управління стає млявим, а на панелі приладів може спалахнути помилка двигуна.

Комп'ютерна діагностика у таких випадках часто показує код P0299, який вказує на брак тиску наддуву. Проте причиною не завжди є сам вузол, адже проблема може критися в пробитих патрубках чи несправному інтеркулері.

Слід уважно дослухатися до звуків з-під капота під час набору швидкості. Легкий шум вважають нормою, але виразний гучний свист або металевий скрегіт свідчать про знос підшипників.

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Вихлоп та мастило

Зміна кольору газів з вихлопної труби вважають чітким маркером внутрішніх неполадок. Синій дим сигналізує про потрапляння мастила в циліндри через зношені ущільнювачі.

Чорний вихлоп вказує на брак повітря в робочій суміші або проблеми з форсунками.

Також приводом для візиту на СТО є швидке падіння рівня мастила та його патьоки на корпусі деталей.

Для дизельних машин витік мастила через вузол є особливо небезпечним. Моторна олива може потрапити у циліндри й викликати рознос двигуна з неконтрольованим зростанням обертів.

Для захисту деталей слід регулярно міняти мастило, уникати навантажень на холодну та давати турбіні охолонути після тривалої їзди.

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