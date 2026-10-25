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Как начинается серьезная поломка двигателя, которую легко пропустить

Ua ru
25 октября 2026 16:00
Первые признаки поломки двигателя: что водителю нужно заметить вовремя bumper.co
Ремонт турбокомпрессора. Фото: bumper.co

Серьезные технические проблемы с силовым агрегатом редко возникают внезапно, без предварительных признаков. Современный турбокомпрессор дает первые признаки износа задолго до окончательного выхода из строя всей системы. Своевременная реакция на посторонние звуки или изменение цвета выхлопных газов позволяет избежать дорогостоящего ремонта. Большинство водителей игнорируют эти незначительные изменения, что в результате приводит к полной остановке автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Первые симптомы

Скрытая неисправность часто проявляется в заметном падении мощности при нажатии на педаль газа. Машина начинает медленнее разгоняться, отклик на управление становится вялым, а на приборной панели может загореться код неисправности двигателя.

Компьютерная диагностика в таких случаях часто показывает код P0299, который указывает на недостаток давления наддува. Однако причиной не всегда является сам узел, ведь проблема может крыться в пробитых патрубках или неисправном интеркулере.

Следует внимательно прислушиваться к звукам из-под капота во время набора скорости. Легкий шум считается нормой, но отчетливый громкий свист или металлический скрежет свидетельствуют об износе подшипников.

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Громкое шипение при ускорении чаще всего указывает на разгерметизацию воздушных магистралей высокого давления.

Выхлоп и масло

Изменение цвета выхлопных газов считается явным признаком внутренних неисправностей. Синий дым сигнализирует о попадании масла в цилиндры из-за изношенных уплотнителей.

Черный выхлоп указывает на недостаток воздуха в рабочей смеси или проблемы с форсунками.

Также поводом для посещения СТО является быстрое падение уровня масла и его потеки на корпусе деталей.

Для дизельных автомобилей утечка смазки через этот узел особенно опасна. Моторное масло может попасть в цилиндры и вызвать разнос двигателя с неконтролируемым ростом оборотов.

Для защиты деталей следует регулярно менять масло, избегать нагрузок на холодный двигатель и давать турбине остыть после длительной езды.

Ранее Новини.LIVE писали, какой турбодвигатель автомобиля проходит более 800 000 км без капремонта. Опытные инженеры создали надёжный агрегат с простой конструкцией и значительным запасом прочности.

Также читайте, какие поездки разрушают двигатели автомобилей с турбонаддувом. Экстремально высокие рабочие температуры выхлопных газов требуют особого подхода к охлаждению и смазке деталей.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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