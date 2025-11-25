Відео
Як підземний паркінг може зіпсувати автомобіль

Як підземний паркінг може зіпсувати автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:40
Оновлено: 15:50
Як автомобіль псується у підземному паркінгу
Підземний паркінг. Фото: pixabay.com

Підземні паркінги стали популярним рішенням для зберігання авто у містах, пропонуючи зручність та безпеку від вандалізму. Проте, таке зберігання має свої приховані недоліки, позаяк специфічний мікроклімат підземних стоянок може стати причиною передчасної корозії кузова та днища, а також пошкодження електроніки.

Про це повідомив ZUBR.

Сьогодні підземні паркінги вбудовані в інфраструктуру преміальних комплексів та торгівельних центрів. Попри їхню зручність, вони несуть дві основні небезпеки.

  • Загроза затоплення. Затоплення, спричинене проривами каналізації, опалювальних систем чи дощовою водою з ливнівок. Для автомобіля це справжнє лихо: вода може деформувати гарячі металеві агрегати та повністю знищити складну електроніку.
  • Вологість та корозія. У підземних паркінгах постійно утримується підвищена вологість. Це ідеальне середовище для розвитку корозії. На відміну від зовнішніх елементів кузова, днище автомобіля покривається іржавим нальотом дуже швидко. Цей ефект часто створюють самі водії, заїжджаючи в паркінг мокрим авто після дощу чи снігу. Волога, що стікає з коліс і арок, перетворюється на конденсат у замкненому просторі, активно запускаючи процес іржавіння.

Як захистити авто

Якщо автомобіль більшість часу проводить у підземному паркінгу, необхідна проактивна підготовка. Найефективніший метод — антикорозійна обробка днища та прихованих порожнин у спеціалізованих сервісах. Також важливо пам'ятати, що стійкість до іржі залежить від виробника: автомобілі з якісним заводським оцинкуванням мають значно вищу довговічність.

Зрештою, підземний паркінг пропонує комфорт, але вимагає від власника більшої уваги до антикорозійного захисту. Як і на вулиці, під землею авто іржавіє, тож вибір місця стоянки завжди є компромісом.

авто парковка автомобіль корисні поради іржа
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
