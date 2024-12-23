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Як перевезти ялинку та не зіпсувати автомобіль

23 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як правильно перевозити різдвяну ялинку, щоб не зіпсувати авто
Перевезення ялинки. Фото: startribune.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Перевезення різдвяної ялинки в автомобілі вимагає особливої уваги, щоб не пошкодити транспортний засіб. Гілки можуть зіпсувати лакофарбове покриття, якщо ви перевозите дерево ззовні машини, а смола та голки — оздоблення салону, якщо ялинка подорожує всередині.

Кілька порад, як безпечно перевезти ялинку, не завдаючи шкоди авто.

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Вибір правильного автомобіля

  • Седан чи універсал. Якщо ви їдете на седані, ялинку краще перевозити на даху. Універсали можуть умістити ялинку в салоні, якщо вона не надто велика.
  • Вантажівки та SUV. У цих автомобілях зазвичай більше місця, але все одно потрібно бути обережним.

Підготовка ялинки

  • Обріжте стовбур. Перед перевезенням краще обрізати кілька сантиметрів зі стовбура. Це полегшить транспортування.
  • Запакування. Слід помістити ялинку у мішок або спеціальний чохол, якщо це можливо, щоб запобігти попаданню смоли та голок на сидіння.

Використання захисних матеріалів

  • Салон. Використовуйте старі простирадла або килимки, щоб захистити сидіння та підлогу від смоли, води та голок.
  • Дах. Якщо ялинка розташована ззовні, накрийте автомобіль спеціальним м'яким килимком або старим покривалом, щоб запобігти подряпинам.

Закріплення ялинки

  • Користуйтеся міцними мотузкою чи ременем. Обов’язково закріпіть ялинку спереду та ззаду, щоб уникнути переміщення під час руху.
  • Перевезення в салоні. Ялинку слід розмістити у горизонтальному положенні, Гілки потрібно спрямувати униз, щоб уникнути пошкоджень.
  • Якщо частина дерева виступає з салону назовні, або на даху за профіль авто більш як на один метр, цю частину потрібно позначити червоно-білим прапорцем або ліхтариком.

Безпечне перевезення

  • Обмеження швидкості. Під час перевезення ялинки варто зменшити швидкість та бути особливо обережним під час поворотів та при гальмуванні.
  • Перевірка ялинки. Якщо їдете на довгу відстань, зупиніться на кілька хвилин, щоб перевірити, чи добре закріплена ялинка.

Раніше ми писали, де водіям можна не користуватися пасками безпеки. Також експерти пояснили, як не спалити автомобіль, знімаючи клеми з акумулятора.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

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