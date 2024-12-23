Как правильно перевозить рождественскую елку, чтобы не испортить авто

Перевозка елки. Фото: startribune.com

Перевозка рождественской елки в автомобиле требует особого внимания, чтобы не повредить транспортное средство. Ветви могут испортить лакокрасочное покрытие, если вы перевозите дерево снаружи машины, а смола и иголки — отделку салона, если елка путешествует внутри.

Несколько советов, как безопасно перевезти елку, не нанося ущерб авто.

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Седан или универсал. Если вы едете на седане, елку лучше перевозить на крыше. Универсалы могут поместить елку в салоне, если она не слишком велика.

Если вы едете на седане, елку лучше перевозить на крыше. Универсалы могут поместить елку в салоне, если она не слишком велика. Грузовики и SUV. В этих автомобилях обычно больше места, но все равно нужно соблюдать осторожность.

Подготовка елки

Обрежьте ствол. Перед перевозкой лучше обрезать несколько сантиметров из ствола. Это облегчит транспортировку.

Перед перевозкой лучше обрезать несколько сантиметров из ствола. Это облегчит транспортировку. Упаковка. Следует поместить елку в мешок или специальный чехол, если это возможно, чтобы предотвратить попадание смолы и иголок на сиденье.

Использование защитных материалов

Салон. Для защиты сидений и полов от смолы, воды и игл используйте старые простыни или коврики.

Для защиты сидений и полов от смолы, воды и игл используйте старые простыни или коврики. Крыша. Если елка расположена снаружи, накройте автомобиль специальным мягким ковриком или старым покрывалом, чтобы предотвратить царапины.

Закрепление елки

Пользуйтесь крепкой веревкой или ремнем. Во избежание перемещения во время движения обязательно закрепите елку спереди и сзади.

Во избежание перемещения во время движения обязательно закрепите елку спереди и сзади. Перевозка в салоне. Елку следует разместить в горизонтальном положении, Ветви нужно направить вниз, чтобы избежать повреждений.

Елку следует разместить в горизонтальном положении, Ветви нужно направить вниз, чтобы избежать повреждений. Если часть дерева выступает из салона наружу или на крыше за профиль авто более чем на один метр, эту часть нужно обозначить красно-белым флажком или фонариком.

Безопасная перевозка

Ограничение скорости. При перевозке елки следует снизить скорость и быть особенно осторожным во время поворотов и при торможении.

При перевозке елки следует снизить скорость и быть особенно осторожным во время поворотов и при торможении. Проверка елки. Если едете на длинное расстояние, остановитесь на несколько минут, чтобы проверить, хорошо ли закреплена елка.

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