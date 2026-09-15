Чому не варто купувати гібридне авто: головні мінуси

Гібридний автомобіль. Фото: netcarshow.com

Розвиток екологічного транспорту робить частково електрифіковані машини популярними серед покупців. Багато водіїв обирають гібридні автомобілі через низькі витрати пального та менший обсяг шкідливих викидів. Проте перед ухваленням рішення про купівлю варто врахувати специфіку їхньої експлуатації. Залежно від щоденного пробігу та бюджету таке авто може виявитися непрактичним придбанням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Фінансові ризики

Гібриди зазвичай коштують на 10–25% дорожче за аналоги з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Покупці розраховують швидко відбити різницю в ціні коштом економії пального, але на практиці окупність затягується на роки.

Ситуацію ускладнює добровільне страхування КАСКО в Україні, яке для таких машин коштує на 10–25% дорожче через їхню високу ринкову вартість та дорогий ремонт.

За наявності двох силових установок звичайні поломки трапляються рідше, проте спеціалізований сервіс коштує чимало. Заміна батареї після пробігу 240 000 км вимагає суттєвих фінансових витрат. Також складний ремонт після аварії або вихід з ладу силової електроніки істотно підвищують підсумковий чек у сервісному центрі.

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Експлуатаційні мінуси

Конструкція гібридів орієнтована на паливну економність, тому вони поступаються за динамікою та розгоном класичним автомобілям. Встановлення менших за об'ємом двигунів обмежує можливості буксирування важких причепів. Наприклад, міські моделі Hyundai Ioniq та Toyota Prius взагалі не розраховані на перевезення великих вантажів.

Залежність від викопного пального все одно залишається, позаяк машина продовжує спалювати бензин під час руху, а утилізація зношених акумуляторів шкодить довкіллю.

Переваги рекуперативного гальмування найкраще розкриваються у міських заторах з постійними зупинками. Але якщо щоденний маршрут пролягає швидкісними трасами або машина виїжджає лише раз на тиждень до магазину, переплата за гібридну систему стає недоцільною.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких поїздок непридатні вживані гібридні автомобілі. Варто детально розібратися, для яких саме маршрутів така техніка підходить найменше.

Також читайте, як керувати гібридним авто, щоб насправді заощаджувати пальне. Максимальна ефективність таких машин напряму залежить від манери водіння.