Почему не стоит покупать гибридный автомобиль: основные минусы

Гибридный автомобиль. Фото: netcarshow.com

Развитие экологичного транспорта способствует росту популярности частично электрифицированных автомобилей среди покупателей. Многие водители выбирают гибридные автомобили из-за низкого расхода топлива и меньшего объема вредных выбросов. Однако перед принятием решения о покупке стоит учесть особенности их эксплуатации. В зависимости от ежедневного пробега и бюджета такая машина может оказаться непрактичным приобретением.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Финансовые риски

Гибриды обычно стоят на 10–25% дороже аналогов с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Покупатели рассчитывают быстро окупить разницу в цене за счет экономии топлива, но на практике окупаемость затягивается на годы.

Ситуацию осложняет добровольное страхование КАСКО в Украине, которое для таких машин обходится на 10–25% дороже из-за их высокой рыночной стоимости и дорогого ремонта.

При наличии двух силовых установок обычные поломки случаются реже, однако специализированный сервис обходится недешево. Замена аккумулятора после пробега 240 000 км требует существенных финансовых затрат. Кроме того, сложный ремонт после аварии или выход из строя силовой электроники существенно увеличивают итоговую сумму счета в сервисном центре.

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Эксплуатационные минусы

Конструкция гибридов ориентирована на топливную экономичность, поэтому они уступают по динамике и разгону классическим автомобилям. Установка двигателей меньшего объема ограничивает возможности буксировки тяжелых прицепов. Например, городские модели Hyundai Ioniq и Toyota Prius вообще не рассчитаны на перевозку крупных грузов.

Зависимость от ископаемого топлива все равно сохраняется, поскольку автомобиль продолжает сжигать бензин во время движения, а утилизация изношенных аккумуляторов наносит вред окружающей среде.

Преимущества рекуперативного торможения лучше всего проявляются в городских пробках с частыми остановками. Но если ежедневный маршрут пролегает по скоростным трассам или автомобиль выезжает в магазин лишь раз в неделю, переплата за гибридную систему становится нецелесообразной.

Ранее Новини.LIVE писали, для каких поездок не подходят подержанные гибридные автомобили. Стоит подробно разобраться, для каких именно маршрутов такая техника подходит меньше всего.

Также читайте, как управлять гибридным автомобилем, чтобы действительно экономить топливо. Максимальная эффективность таких машин напрямую зависит от манеры вождения.