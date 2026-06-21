Ford Mustang Mach-E чи Hyundai Ioniq 5: який кросовер пропонує більше

Ford Mustang Mach-E 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Світовий ринок електричних кросоверів демонструє високий рівень конкуренції. Яскравими представниками цього динамічного сегмента є американський Ford Mustang Mach-E та південнокорейський Hyundai Ioniq 5, які грають в одній лізі. Торік американська компанія зуміла реалізувати 51 620 екземплярів своєї моделі, тоді як азійський конкурент розійшовся накладом у 44 789 одиниць. Корейський бренд активно стимулює попит масштабним оновленням лінійки та знижками, тоді як американці роблять ставку на перевірений дизайн та розширення спеціальних серій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Запас ходу

Обидва кросовери більше орієнтовані на активне драйверське водіння та швидкість, ніж на екстремальну економічність. Базова версія американської моделі зі стандартним акумулятором забезпечує близько 418 км пробігу з заднім приводом, але встановлення системи повного приводу знижує цей показник до 386 км. Збільшена батарея підвищує автономність до солідних 515 км. Корейський суперник у початковому виконанні здатний подолати близько 394 км на одному заряді, а топовий акумулятор збільшує дистанцію до 511 км.

Hyundai Ioniq 5. Фото: caranddriver.com

Суттєва різниця простежується у швидкості поповнення енергії на терміналах самообслуговування. Модель від Hyundai зі стандартною батареєю на 63 кВт-год підтримує надшвидку зарядку високої потужності, що дозволяє підняти рівень енергії з 10% до 80% за 20 хвилин. Базовий американський кросовер обмежений вхідною потужністю 110 кВт, що уповільнює процес. Проте версія зі збільшеним акумулятором здатна приймати струм потужністю до 150 кВт, завдяки чому відновлення працездатності на швидкісній станції триває менш як 40 хвилин.

Динамічні можливості

Американський електромобіль пропонує водіям значну різноманітність силових установок. Покупцям доступні одномоторні версії потужністю 264 і 272 к.с., а також три двомоторні повнопривідні модифікації на 325, 370 та 480 к.с. У екстремальному виконанні Rally цей кросовер пришвидшується до 100 км/год усього за 3,1 с. Корейський кросовер у цивільних версіях видає скромніші 168 або 225 к.с. з одним мотором та 320 к.с. у двомоторному варіанті XRT, який набирає першу сотню за 4,5 с.

Проте азійські інженери підготували окрему зброю у вигляді модифікації Ioniq 5 N. Завдяки спеціальному режиму короткочасного збільшення потужності Grin Boost цей автомобіль видає божевільні 641 к.с. Це дозволяє прискорюватися з місця до 100 км/год за неймовірні 2,8 с, легко залишаючи позаду більшість сучасних суперкарів. Щоправда, вартість такої екстремальної версії є значно вищою.

Комфорт салону

Обидві машини розраховані на вільне розміщення п'яти пасажирів, але мають суттєві відмінності в плануванні інтер'єру. Південнокорейська модель пропонує рухому центральну консоль, яку можна зміщувати вперед або назад для оптимізації простору. Загальний пасажирський об'єм салону тут складає 3015 л, що помітно просторіше за внутрішні габарити опонента. З іншого боку, американський кросовер виграє за корисним об'ємом багажника за другим рядом крісел, пропонуючи додаткові 96 л для сумок. Крім того, передній багажний відсік під капотом в американця вміщує 73 л проти скромних 24 л в корейського конкурента.

В оформленні інтер'єру американські дизайнери використали темну палітру кольорів, м'які преміальні матеріали та оздоблення під карбон. Салон корейської машини виконаний у світлих тонах і відрізняється оригінальним кутастим дизайном у стилі ретрофутуризму. Робоче місце водія в американському кросовері виділяється величезним вертикальним екраном мультимедіа розміром 15,5 дюйма з фізичною шайбою знизу. Натомість корейці об'єднали два дисплеї розміром 12,3 дюйма кожен в єдину стильну горизонтальну панель.

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