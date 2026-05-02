Fiat, Alfa, Saab, Seat, Cupra: що насправді означають ці назви

Чимало назв відомих автомобільних марок насправді є абревіатурами, які приховують історію створення та географічне походження підприємств. Ці зашифровані імена відображають шлях компаній від невеликих майстерень до глобальних промислових гігантів. Розуміння подібних кодів дозволяє по-новому поглянути на знайомі емблеми на капотах машин.

Італійська класика

Назва Fiat має подвійне значення для засновників. Це скорочення від Fabbrica Italiano Automobili Torino, що вказує на Італійську фабрику автомобілів у Турині. Також назва є відсиланням до латинського вислову "Fiat lux" з Книги Буття, що в перекладі означає "нехай станеться світло".

Марка Alfa Romeo також приховує назву цілого підприємства. Перша частина слова є абревіатурою Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, що позначає Ломбардську акціонерну фабрику автомобілів. Друга частина, Romeo, з’явилася завдяки прізвищу підприємця Нікола Ромео. До 1918 року виробник називався просто A.L.F.A.

Скандинавські авіатори

Шведський бренд Saab починав історію з неба, а не з доріг. Абревіатура розшифровується як Svenska Aeroplan Aktiebolaget, що в перекладі означає Шведські літаки, акціонерне товариство. Перші автомобілі зійшли з конвеєра лише через 12 років після заснування авіаційного підприємства, у 1949 році.

Авіаційне минуле характерне і для німецького гіганта BMW. Повна назва Bayerische Motoren Werke перекладається як Баварська фабрика двигунів. Спочатку компанія випускала силові установки для літаків потужністю 240 к.с. при об’ємі 19 л. Перший власний автомобіль марки з’явився лише у 1933 році.

Іспанський темперамент

Відомий бренд Seat розшифровується як Sociedad Espaniola de Automobiles de Turismo, що означає Іспанська спілка легкових автомобілів. Це державне об’єднання було створене для швидкої моторизації країни та випуску доступного транспорту. Сьогодні марка є важливою частиною великого німецького концерну VAG.

Сучасний бренд Cupra отримав назву через поєднання англійських слів "cup" та "racing", тобто "кубок" та "перегони". Це підкреслює спортивну спрямованість та приналежність до світу змагань. Спочатку це була спеціальна лінійка потужних модифікацій, яка згодом перетворилася на самостійного виробника.

Східні абревіатури

Назва японського бренду Nissan також є скороченням промислового терміну. Вона походить від слів "nihon sangyo", що в перекладі означає "японська автомобільна промисловість". Це відображає глобальні амбіції засновників конгломерату щодо індустріального розвитку країни в минулому столітті.

Китайські виробники теж активно використовують абревіатури для ідентифікації. Популярна марка BYD означає "Build Your Dreams", тобто "Будуй свої мрії".

