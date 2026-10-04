Мільйон кілометрів без ремонту: секрет легендарного дизельного мотора

Турбодизель Cummins 5.9. Фото: Mecum Auctions

Справжній авторитет у світі силових агрегатів здобувають не пишними презентаціями, а важкою щоденною працею у найсуворіших умовах. Сільськогосподарські трактори, будівельна техніка, вантажівки та катери роками працювали на межі можливостей завдяки одному двигуну. Культові дизельні мотори здатні витримувати погане пальне, люті морози та мінімальне обслуговування без втрати ресурсу. Легендарний 6-циліндровий двигун Cummins 5.9 став саме такою технікою, яка безвідмовно працює десятиліттями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

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Історія створення

Спільна розробка компаній Cummins та J.I. Case стартувала влітку 1983 року зі створенням нової серії силових агрегатів. Конструктори обрали максимально просту та надійну схему: рядне розташування шести циліндрів, чавунний блок і чавунну головку блоку циліндрів. Таке рішення забезпечило величезний запас міцності нижньої частини мотора та чудовий баланс під час роботи. У 1989 році автомобільний концерн Chrysler вирішив встановити цей турбодизель 6BT об'ємом 5,9 л під капот пікапа Dodge Ram.

Перша 12-клапанна версія видавала скромні 160 к.с., проте демонструвала вагомий крутний момент у 542 Нм вже при 1600 об/хв. Автовиробник розраховував продавати менше ніж 5000 таких машин на рік, але попит перевищив 20 000 екземплярів у перший же сезон. Проста конструкція з безпосереднім впорскуванням пального та турбіною Holset перетворила звичайний пікап на справжній тягач.

Технічна еволюція

Ранні версії мотора використовували механічну паливну помпу Bosch VE, а з 1994 року отримали знамениту помпу Bosch P7100. Повністю механічна паливна система дозволяла власникам легко обслуговувати машину в гаражі без складного комп'ютерного обладнання. Мотор легко витримував величезні пробіги, а окремі екземпляри долали понад 1 600 000 км без капітального ремонту. Єдиною відомою вадою була фіксувальна шпонка розподвалу, яку досвідчені механіки превентивно закріплювали.

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У середині 1998 року мотор модернізували до 24-клапанної версії ISB з електронним управлінням і помпою Bosch VP44. У 2003 році з'явилося безпосереднє впорскування Common Rail, що підняло потужність до 325 к.с. та 827 Нм крутного моменту. Суворі екологічні норми змусили компанію у 2007 році замінити легендарний агрегат на новий двигун об'ємом 6,7 л, проте оригінальний 5.9 назавжди залишився символом чистої механічної надійності.

Раніше Новини.LIVE писали, яких дизельних двигунів слід уникати, на думку механіків. Такі агрегати здатні тривалий час працювати без жодних симптомів, а потім раптово вимагати капітального ремонту з величезними витратами.

Також працівник автосервісу пояснив, коли не можна глушити дизельний двигун авто. Дотримання простих рекомендацій дозволить зберегти ресурс силового агрегату та заощадити значні кошти на сервісі.