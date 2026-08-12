Чотири сімейні кросовери кращі за Honda Pilot

Honda Pilot 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Популярний 3-рядний кросовер Honda Pilot заслужив гарну репутацію завдяки плавності ходу, тиші у салоні та практичності. Попри це, у рейтингах експертів модель частково поступається сильним конкурентам у сегменті сімейних авто. Покупці шукають у таких машинах максимальний простір, високу потужність, затишок та сучасні системи безпеки. Фахівці виділили чотири кросовери, які демонструють кращі оцінки та вищі позиції у тестах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Корейські лідери

Кросовер Hyundai Palisade отримав високу оцінку від експертів та приваблює покупців стартовою ціною від 39 435 доларів проти 42 395 доларів у конкурента. Автомобіль зберіг потужний 6-циліндровий мотор, пропонує салон на вісім місць та витрачає близько 12,4 л/100 км у місті й 9,4 л/100 км на трасі.

Оновлений Kia Telluride зі стартовим цінником трохи нижче 40 000 доларів пропонує 4-циліндровий турбомотор з високим крутним моментом для швидкого розгону. Автомобіль має більший об'єм багажника, підвищений запас ноги у салоні та шкірозамінник уже в базовій версії.

Японські альтернативи

Toyota Grand Highlander зі стартовою ціною від 42 260 доларів пропонує більше вантажного простору. Зі складеними сидіннями об'єм багажника досягає 2760 л проти 2463 л у суперника. Модель оснащена 4-циліндровим турбомотором, мультимедіа з бездротовим підключенням смартфонів та багатим комплектом систем безпеки.

Дворядний Honda Passport коштує від 44 950 доларів і вже в базі оснащується мотором V6 та повним приводом. Автомобіль має дорожній просвіт, збільшений на 2,5 см, підігрів сидінь та шкіряне оздоблення. Машина виявилася трохи важчою, але демонструє чудову прохідність і має компактніші габарити.

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