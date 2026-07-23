Чорний дим з вихлопної труби дизельного авто: чим це загрожує

Дим з вихлопної труби. Фото: autostop.com.au

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Поява чорного диму з вихлопної труби дизельного автомобіля завжди свідчить про проблеми з сумішоутворенням. У цей момент моторна олива, паливо та повітря подаються в камери згоряння з порушенням пропорцій. Дизель просто не встигає повністю згоряти й вилітає назовні у вигляді сажі. Ігнорування цього сигналу призводить до швидкого виходу з ладу дорогих вузлів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Причини кіптяви

Поява сажі під час розгону найчастіше вказує на брак повітря через знос турбіни або несправність форсунок. Якщо дим виходить лише на холодну і зникає після прогріву, проблема криється в заклинюванні клапана EGR чи збоях холодного пуску. Постійний чорний шлейф свідчить про критичний збій паливної системи або повністю забитий сажовий фільтр.

На відміну від сизого вихлопу, який говорить про знос поршневих кілець і потрапляння мастила, чорний колір вказує на перенасичену суміш. Незгоріла солярка вимиває захисну масляну плівку зі стінок циліндрів, що швидко викликає задири. Крім того, надлишок сажі моментально забиває DPF-фільтр і створює надмірне термічне навантаження на турбокомпресор.

Пошук несправностей

Найчастіше причина ховається в повітряному голодуванні мотора через забитий повітряний фільтр або тріщини в патрубках інтеркулера. Через витік повітря компресор не може подати потрібний об'єм кисню, хоча паливна система продовжує впорскувати солярку в повному обсязі. Перевірити ці елементи можна самостійно, оглянувши шланги на наявність масляних патьоків та послухавши роботу турбіни.

Також чорний дим часто з'являється після кустарного чіп-тюнінгу, коли некоректна прошивка просто збільшує подачу пального.

Для відтворення нормальної роботи важливо міняти фільтри кожні 8 000–10 000 км та уникати сумнівних АЗС. Періодичні поїздки трасою на стабільних високих обертах допомагають природним шляхом випалити накопичену сажу.

Раніше Новини.LIVE писали, чи є проблемою білий дим з вихлопної труби автомобіля. Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно виявити несправність та запобігти дорогому ремонту.

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