Чому західні виробники автомобілів програють китайцям

Нові Renault Twingo. Фото: carmagazine.co.uk

Західні автовиробники опинилися у критичній ситуації через стрімку експансію китайських брендів. Поки європейські та японські компанії витрачають роки на розробку нових моделей, конкуренти з КНР виводять авто на ринок удвічі швидше. Гнучкість у програмному забезпеченні та контроль над ресурсами для акумуляторів роблять китайські електрокари недосяжними за ціною. Традиційним маркам доводиться шукати порятунку в партнерствах зі вчорашніми імітаторами.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Швидкість розробки

Китайські бренди створюють нову модель з нуля всього за два роки, тоді як німецьким або японським концернам потрібно мінімум чотири. Така оперативність дозволяє миттєво реагувати на запити ринку та впроваджувати нові технології раніше за конкурентів. Центри досліджень у Китаї розташовані безпосередньо біля заводів, що максимально спрощує логістику та тестування.

Швидкість проявляється і в програмному забезпеченні. Виправлення помилок через дистанційне оновлення займає кілька годин, тоді як європейські компанії витрачають на подібні правки тижні. Це дає змогу випускати на дороги машини з новим софтом майже миттєво після виявлення багів. Така гнучкість стає вирішальним фактором у боротьбі за покупця.

Технологічний відрив

Протягом останніх десятиліть Китай накопичував знання через спільні підприємства з західними гігантами. Отримавши доступ до готових інженерних рішень, країна почала власні дослідження за щедрої підтримки уряду. У результаті кількість патентів у транспортній галузі Китаю в п’ять разів перевищила показники Німеччини.

Китайські виробники платять за акумуляторну батарею приблизно на 2000 доларів менше, ніж європейські фірми. Це стає можливим завдяки контролю над 70% видобутку та 90% переробки рідкісноземельних металів у світі. Поки Захід намагається налагодити власні ланцюжки постачання, Китай уже володіє ключовими ліцензіями в Африці та на власній території.

Регуляторний хаос

Ситуацію в Європі ускладнюють постійні зміни в законодавстві щодо двигунів внутрішнього згоряння. Плани заборонити продаж бензинових авто до 2035 року змусили компанії відмовитися від розробки гібридів на користь електрокарів. Проте через високу ціну такі машини не знайшли масового покупця, що призвело до застою в модельних рядах.

Тепер європейські виробники змушені купувати китайські платформи для власних моделей. Концерн Stellantis створив спільне підприємство з Leapmotor, а Mercedes та Mazda активно використовують східні технології. Навіть нова генерація Renault Twingo значною мірою розробляється та виробляється за участю китайських партнерів.

Питання якості

Надто швидкі темпи розробки іноді призводять до виходу на ринок сирих продуктів з програмними збоями. Відомі випадки, коли голосові асистенти помилково вимикали фари під час руху вночі або системи безпеки реагували на об’єкти, що не існували. Це створює серйозні ризики для безпеки, але розробники миттєво виправляють такі баги через хмарні оновлення.

Європейські бренди бачать свій шанс на виживання у збереженні високих стандартів надійності та якості. Хоча китайські авто однозначно будуть дешевшими, західна техніка може привабити консервативних клієнтів своєю перевіреною репутацією. Боротьба за ринок переходить у фазу, де ціна протиставляється багаторічному досвіду та безпеці.