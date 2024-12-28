Чому автомобіль гниє в гаражі та що з цим робити

Авто в гаражі. Фото: troyerpostbuildings.com

Взимку автомобіль стикається з багатьма викликами, які можуть негативно вплинути на його стан та довговічність. Особливо важливою є проблема корозії, яка може виникати навіть в умовах гаражного зберігання.

Чому в гаражі виникають ризики іржі.

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Волога

Якщо гараж не має належної вентиляції, волога може накопичуватись у повітрі, створюючи умови для корозії. Вода конденсується на холодних поверхнях автомобіля, зокрема, на металі, що призводить до гниття.

Неправильне зберігання

Автомобіль, покритий брудом або сіллю, який не миється перед зимовим зберіганням, стає вразливішим до корозії.

Зміна температури

У гаражі, де температура коливається, може відбуватися конденсація вологи, що також мотивує появу корозії на металевих частинах автомобіля.

Обробка

Якщо автомобіль не має захисного покриття (антикорозійної обробки), він більше піддається ризику гниття.

Для запобігання корозії важливо підтримувати чистоту автомобіля, регулярно мити його, особливо в зимовий період, а також забезпечити належну вентиляцію в гаражі.

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