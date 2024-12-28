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Чому взимку автомобіль гниє в гаражі

28 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому автомобіль гниє в гаражі та що з цим робити
Авто в гаражі. Фото: troyerpostbuildings.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Взимку автомобіль стикається з багатьма викликами, які можуть негативно вплинути на його стан та довговічність. Особливо важливою є проблема корозії, яка може виникати навіть в умовах гаражного зберігання.

Чому в гаражі виникають ризики іржі.

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  • Волога

Якщо гараж не має належної вентиляції, волога може накопичуватись у повітрі, створюючи умови для корозії. Вода конденсується на холодних поверхнях автомобіля, зокрема, на металі, що призводить до гниття.

  • Неправильне зберігання

Автомобіль, покритий брудом або сіллю, який не миється перед зимовим зберіганням, стає вразливішим до корозії.

  • Зміна температури

У гаражі, де температура коливається, може відбуватися конденсація вологи, що також мотивує появу корозії на металевих частинах автомобіля.

  • Обробка

Якщо автомобіль не має захисного покриття (антикорозійної обробки), він більше піддається ризику гниття.

Для запобігання корозії важливо підтримувати чистоту автомобіля, регулярно мити його, особливо в зимовий період, а також забезпечити належну вентиляцію в гаражі.

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