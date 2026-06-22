Чому пошкоджені авто майже завжди мають скручений пробіг

Ремонт автомобілів. Фото: stapleysgarage.com

Сергій Якуба Редактор

Значна частина автомобілів на вторинному ринку України має приховане минуле, пов'язане з різними дорожніми інцидентами. Недобросовісні продавці навчилися професійно маскувати сліди аварій, використовуючи для відновлення кузова найдешевші та якісно непридатні неоригінальні запчастини. Для максимального підвищення фінальної вартості транспортного засобу перекупники вдаються до махінацій з показниками одометрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на нове дослідження компанії carVertical, яке виявило чіткий зв'язок між історією пошкоджень техніки та фальсифікацією даних про її реальний пробіг.

Статистика обману

Ретельний аналіз бази даних транспортних засобів в Україні за минулий рік показав, що биті машини в 1,2 раза частіше мають скориговані показники пробігу. У цифрах ця тенденція виглядає так: близько 9% усіх пошкоджених автомобілів продавалися з підробленими цифрами на панелі приладів. Серед повністю цілих аналогів без аварійного минулого частка виявленого обману виявилася помітно нижчою і зафіксувалася на позначці 7,6%.

Більшість звичайних покупців підсвідомо шукають варіанти з мінімальним кілометражем, вважаючи це гарантією ідеального технічного стану. Шахраї активно користуються цією психологічною вразливістю задля швидкого отримання надприбутку.

Якщо поглянути на ринкову ситуацію з іншого боку, закономірність стає ще очевиднішою. Серед усіх перевірених автомобілів зі встановленим фактом скручування пробігу в Україні 59,7% мали офіційні записи про серйозні пошкодження. Для порівняння, серед чесних транспортних засобів з оригінальними цифрами на одометрі частка битих екземплярів склала 55%.

Європейський тренд

Подібні тривожні закономірності є абсолютно типовими не лише для українського простору, а й для всієї території континентальної Європи. Міжнародна статистика свідчить, що в усіх проаналізованих країнах 61% машин з фальсифікованим пробігом раніше зазнавали серйозних ударів. При цьому серед чесних автомобілів відсоток постраждалих у ДТП фіксується на рівні 47,8%. Навмисне зменшення реальних цифр експлуатації під час продажу відновленого після аварії майна дозволяє перекупникам створити ілюзію свіжого та майже нового автомобіля.

Для кінцевого покупця подвійний обман зазвичай обертається колосальними та незапланованими фінансовими витратами вже в перші місяці володіння. Підроблені дані на панелі приладів повністю руйнують графік обов'язкового періодичного технічного обслуговування, заважаючи вчасно оновити критичні вузли. Приховані зношені компоненти починають ламатися в найбільш невідповідний момент, а наслідки колишнього кустарного ремонту дешевими деталями вимагають повної перероблення всієї конструкції.

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