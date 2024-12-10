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Чому не варто купувати авто зі шкіряним салоном

10 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому варто відмовитися від авто зі шкіряним салоном — важливі причини
Шкіряний салон. Фото: mileiq.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Шкіряний салон автомобіля має стильний та престижний вигляд й додатково підвищує комфорт водія та пасажирів. Але, якщо власник насамперед цінує зручність у догляді, вартість експлуатації та комфорт у різних погодних умовах, можливо, варто задуматися про альтернативи.

Ось кілька суперечливих аспектів шкіряного салону, які слід враховувати.

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  • Висока вартість

Автомобілі зі шкіряним салоном зазвичай дорожчі в порівнянні з аналогічними моделями з тканинним оздобленням. Це стосується як первісної вартості автомобіля, так й витрат на обслуговування та чистку.

  • Нагрівання влітку

Шкіра, особливо темного кольору, може сильно нагріватися під прямими сонячними променями. Це може призвести до дискомфорту під час поїздок у спеку, позаяк сидіння можуть ставати дуже гарячими.

  • Догляд та обслуговування

Шкіряний салон вимагає особливого догляду та регулярного очищення для запобігання тріщинам, зношенню та вигоранню кольору. Спеціальні засоби для догляду за шкірою часто коштують дорожче ніж звичайні засоби для тканини.

  • Чутливість до пошкоджень

Шкіра може бути уразливою до подряпин, розривів та інших ушкоджень. Позаяк відновлення шкіряного салону є дорогим процесом, власник може зіткнутися зі значними витратами в разі пошкодження.

  • Алергії та чутливість

Деякі люди можуть мати алергію або чутливість до матеріалів, з яких зроблений шкіряний салон, або хімікатів, які використовуються для його обробки. Це може викликати дискомфорт та проблеми зі здоров’ям.

  • Вартість реставрації

Якщо шкіра зношена або пошкоджена, ремонт або реставрація може виявитися значно дорожчою, ніж чистка тканинних сидінь. Це може бути проблемою для власників автомобілів, які планують довго користуватися своїми транспортними засобами.

Раніше ми писали, як самотужки зробити копієчний засіб для чищення тканинного салону авто. Також експерти повідомили, чим чистять екошкіру на кермі досвідчені водії.

шкіра авто поради автомобіль догляд

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