Загадка Парижа: чому в місті немає жодного дорожнього знака STOP

Авто у Парижі. Фото: wikimedia.org

Париж відомий дивовижними пам'ятками, від Ейфелевої вежі до Лувру, проте міська дорожня інфраструктура приховує унікальну особливість. На кожній з 6500 вулиць французької столиці немає жодного дорожнього знака СТОП. Місцеві водії абсолютно не переймаються правилами зупинки перед цими покажчиками, адже рух у місті регулюється за іншим принципом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Історія правил

Історія відмови від цих знаків сягає середини минулого століття, коли Франція приєдналася до Протоколу ООН про дорожні знаки та сигнали. Хоча самі знаки СТОП тоді з'явилися в країні, паризькі керманичі вже мали власну відпрацьовану систему під назвою "пріоритет праворуч". Міська влада вирішила покластися саме на це правило, доповнивши його світлофорами та знаками "Дати дорогу". З часом нечисленні знаки СТОП поступово демонтували, а останній з них остаточно прибрали у 2016 році.

Останніми роками транспортна ситуація в місті зазнала нових масштабних змін. У 2025 році за результатами референдуму мешканці підтримали рішення прибрати автомобілі приблизно з 500 вулиць та ліквідувати 10 000 паркомісць. Столиця Франції послідовно робить свій простір зручнішим для пішоходів та менш залежним від приватного транспорту.

Організація руху

Міська влада переконана, що принцип переваги машини праворуч змушує водіїв бути уважнішими та забезпечує кращу плавність руху. Це правило не застосовується на більшості кільцевих розв'язок, де пріоритет мають автомобілі, які вже їдуть колом. Винятком залишається лише знаменита площа Етуаль біля Тріумфальної арки, де перевагу мають саме ті транспортні засоби, які в'їжджають на кільце. Додаткову безпеку гарантує суворе обмеження швидкості, яке на більшості вулиць становить 30 км/год.

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Раніше Новини.LIVE писали, як швидко запам'ятати дорожні знаки. Щоб значно спростити цей процес потрібно розділити знаки за групами, формами та кольорами.

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