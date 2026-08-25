Чому на багатьох авто стоять 2-літрові 4-циліндрові двигуни

Двигун Toyota M20A-FKS. Фото: wikipedia.org

Сергій Якуба Редактор

Сучасні автовиробники часто обирають універсальні силові агрегати для своїх моделей різного класу. У центрі цієї тенденції опинилися 4-циліндрові двигуни об'ємом 2 л, які зараз встановлюють на десятки моделей від компактних хетчбеків Hyundai до позашляховиків Land Rover. Таке конструктивне рішення дає змогу ефективно поєднувати помірну витрату пального з високою потужністю. Головними чинниками популярності цих моторів стали фізичні параметри згоряння суміші, суворі екологічні стандарти та зручність компонування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Фізика згоряння

Дволітровий об'єм у поєднанні з чотирма циліндрами дає приблизно 500 куб. см на кожен циліндр. Інженери вважають цей об'єм оптимальним для того, щоб витягти максимум енергії з кожної краплі пального без втрати продуктивності. Вузькі та високі циліндри забезпечують краще згоряння суміші, ніж широкі та дрібні конструкції.

Окрім того, 2 л є мінімальним об'ємом, здатним упевнено рухати сімейний седан чи кросовер без надмірного навантаження. Двигуни з більшою кількістю циліндрів створюють додаткове тертя об стінки, що підвищує витрату пального. Зменшення кількості деталей дозволяє суттєво знизити ці втрати та спростити загальну конструкцію.

Екологія та турбонаддув

Жорсткі екологічні вимоги змусили компанії поступово відмовлятися від атмосферних моторів V6 та V8. Наприклад, бренд Mercedes-Benz уніфікував свої мотори навколо одного блоку циліндрів, а компанія Ford використовує турбовані варіанти для заповнення лінійки від компактних моделей до кросоверів. 4-циліндровий мотор у поєднанні з турбіною повністю перекриває потреби у потужності, видаючи високий крутний момент вже на низьких обертах.

Не менш важливим є компактний розмір силового блоку, який легко розміщується як поперечно у передньопривідних авто, так і поздовжньо у задньопривідних седанах. Це дозволяє концернам використовувати один мотор для широкої лінійки машин, суттєво знижуючи витрати на виробництво та розробку.

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