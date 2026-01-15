Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чим краще мити авто — гарячою чи холодною водою

Чим краще мити авто — гарячою чи холодною водою

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 06:00
Температура води для миття авто: як не пошкодити кузов та скло
Процес очищення автомобіля водою під тиском на мийці самообслуговування. Фото: washmycar.ca

Вибір температури води для миття автомобіля безпосередньо впливає на довговічність лакофарбового покриття та цілісність скла. Використання занадто гарячої або надмірно холодної рідини може призвести до серйозних пошкоджень кузова залежно від пори року.

Про це написав Jalopnik.

Реклама
Читайте також:

Температурний екстрим

Застосування дуже гарячої води взимку має критичні наслідки, серед яких поява тріщин на склі або незворотне пошкодження фарби.

Водночас надто холодна вода є поганим вибором для морозної погоди, позаяк вона не лише замерзає на кузові, а й неефективно видаляє стійкий бруд.

Загальне правило фахівців полягає у відмові від миття, якщо температура повітря становить нижче 0°C. У разі гострої потреби процедуру варто проводити вдень, використовуючи ледь теплу воду.

Якщо температура повітря влітку підіймається вище +30 °C, мити машину слід рано-вранці або пізно ввечері, уникаючи прямих сонячних променів, які провокують пошкодження фарби.

Також читайте:

Як захистити авто від реагентів з українських доріг взимку

Чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби

Переваги теплої води

Найкращим варіантом для всесезонного догляду вважається тепла вода. Така рідина значно покращує дію автомобільного шампуню, допомагаючи швидше підіймати та поглинати бруд з поверхонь. Це робить процес очищення ефективнішим порівняно з використанням холодної води.

Помірно тепла вода зменшує ризик виникнення розводів та не руйнує захисний шар воску на покритті. Вона також чудово підходить для видалення плям дьогтю за допомогою спеціальної глини та змащувальної суміші. Такий температурний режим допомагає підтримувати естетичний вигляд машини та зберігати її високу ціну при перепродажі.

авто вода проблеми поради автомобіль температура миття авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації