Чи варто купити вживаний кросовер Lexus RX Hybrid: плюси та мінуси

Lexus RX 450h 2012 року. Фото: infocar.ua

Сергій Якуба Редактор

Японський преміальний кросовер Lexus RX з гібридною установкою є одним з найпопулярніших представників свого сегмента на вторинному ринку автомобілів. Його часто розглядають як надійну альтернативу європейським дизельним та бензиновим SUV для міських та сімейних поїздок. Покупців приваблює високий рівень комфорту, ліквідність марки та значна економія пального. На українському ринку найчастіше трапляються самозарядні версії RX 450h та RX 350h, плагін-гібрид RX 450h+ з батареєю 18,1 кВт-год, а також потужний спортивний варіант RX 500h.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Головні переваги

Надійна гібридна система кросовера побудована на базі колосального досвіду компанії Toyota, тому має репутацію витривалого вузла. Електрична частина допомагає суттєво знизити витрату бензину в міських заторах завдяки рекуперації енергії під час частих гальмувань. Плавний старт без ривків та відмінна шумоізоляція салону забезпечують високий рівень комфорту під час щоденної експлуатації. Більшість екземплярів оснащені системою повного приводу, що гарантує стабільність на слизькій дорозі.

Багате оснащення навіть старших поколінь включає якісний шкіряний салон, сучасні системи безпеки та преміальну акустику. Завдяки стабільному попиту автомобіль чудово зберігає залишкову вартість на ринку, що дозволяє вигідно продати його в майбутньому. Вживаний японський кросовер зазвичай виявляється значно практичнішим та дешевшим у ремонті, ніж німецькі конкуренти зі складними турбомоторами.

Очевидні мінуси

Попри всі переваги, вартість покупки вживаного кросовера залишається високою. Станом на літо 2026 року ціна доглянутих екземплярів третього покоління стартує приблизно від 16 000 доларів, а за свіжіші варіанти 2018 року просять уже в районі 35 000–45 000 доларів. Позаяк це автомобіль преміумкласу, фірмові кузовні деталі, складна світлодіодна оптика, камери та численні електронні радари коштують дуже дорого.

Важка конструкція гібрида прискорює знос елементів підвіски, гальмівних дисків та комплекту гуми, яка на великих діаметрах коліс має солідний цінник. Головним ризиком залишається поступова деградація високовольтної батареї, ресурс якої зазвичай обмежений пробігом у 160 000–320 000 км. До того ж для якісного обслуговування та глибокої діагностики складних електричних вузлів підійде далеко не кожне стандартне СТО.

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