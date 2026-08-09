Чи можна відремонтувати двигун авто після гідроудару

Автомобілі на затопленій дорозі. Фото: УНІАН

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Проїзд глибоких калюж під час сильної зливи може обернутися для автомобіля катастрофічною поломкою. Потрапляння води всередину двигуна, що працює, викликає явище, відоме як гідроудар. У такій ситуації важливо діяти чітко, щоб не перетворити мотор на купу дорогого брухту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Механізм руйнування

Вода потрапляє до підкапотного простору та всмоктується через повітрозабірник безпосередньо в камери згоряння. Позаяк рідина, на відміну від паливо-повітряної суміші, майже не стискається, поршень під дією інерції завдає колосального удару по водяній пробці.

У 80% випадків це призводить до важких механічних пошкоджень всередині силового агрегату. Вода здатна за мить зігнути або зламати шатуни, пробити блок циліндрів та відірвати картер. Навіть якщо зовні мотор здається цілим, приховані деформації детально проявляться пізніше у вигляді стуків або раптової зупинки.

Головне правило

Найбільша помилка водія після зупинки мотора у водоймі: спроба знову повернути ключ запалювання. Повторний запуск двигуна гарантовано добиває вцілілі деталі та виключає будь-який шанс на відновлення.

За першої підозри на потрапляння води слід негайно зупинитися та викликати евакуатор. Автомобіль потрібно транспортувати на СТО для делікатної діагностики.

Шанси на порятунок

Іноді мотор вдається зберегти, але лише за умови відсутності повторних спроб пуску. Фахівці повністю розбирають агрегат, ретельно просушують елементи та перевіряють геометрію деталей.

Якщо деформації виявляться некритичними, майстри обмежуються заміною окремих елементів поршневої групи. Проте найчастіше доводиться проводити повний капітальний ремонт або купувати новий двигун.

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