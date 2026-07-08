Вживаний Opel Grandland X: французькі сюрпризи німецького авто

Opel Grandland 2022 року. Фото: netcarshow.com

Купуючи автомобіль конкретної марки, водії зазвичай мають певні упередження та очікування. Під час знайомства зі вживаним автомобілем Opel Grandland X (2017-2024) клієнти з подивом дізнаються, що цей кросовер лише вважається німецьким. Річ у тім, що модель створили в рамках стратегічного союзу з концерном PSA, який підписали ще у 2012 році. Через це машина отримала повністю французьку технічну начинку, що безпосередньо вплинуло на її надійність та специфіку обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Технічні особливості

Кросовер побудували на французькій платформі EMP2, яку він розділяє з Peugeot 3008. Така архітектура зробила машину легшою за класичні моделі німецької марки та забезпечила чудовий захист кузова від корозії. Конструкція підвіски максимально проста: попереду встановлені стійки MacPherson, а позаду використана звичайна торсіонна балка. Практично всі версії автомобіля є винятково передньоприводними.

Жоден з доступних силових агрегатів не має коріння General Motors. Базовий 3-циліндровий бензиновий двигун об'ємом 1,2 л PureTech потужністю 130 к.с. оснащений ременем ГРМ, який працює в масляній ванні, що вимагає пильного нагляду. Потужніший бензиновий 4-циліндровий мотор об'ємом 1,6 л Turbo є модернізованою версією відомого двигуна THP. Він видає 180 к.с., але схильний змішувати бензин з моторним мастилом.

Надійні дизелі

Найкращим вибором для цього автомобіля вважаються дизельні силові установки французького походження BlueHDi. Старіші двигуни об'ємом 1,6 л та 2 л демонструють чудову довговічність, а їхня середня витрата пального становить близько 5–6 л/100 км. Дволітровий варіант потужністю 177 к.с. ідеально підходить для тривалих заміських поїздок, а двигун об'ємом 1,6 л відрізняється простотою ремонту.

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Новіші дизельні мотори об'ємом 1,5 л мають серйозну конструктивну проблему з ланцюгом ГРМ. Заводський 7 мм ланцюг може несподівано розірватися при будь-якому пробігу. Для безпечної експлуатації фахівці рекомендують замінити його на посилений 8 мм комплект, але він дорого коштує.

Проблемні версії

Відверто невдалими варіантами для покупки на вторинному ринку є дві модифікації. Гібридна версія на базі мотора об'ємом 1,2 л оснащена новою роботизованою коробкою передач eDSC6, яка часто працює з сильними ривками та сторонніми шумами. Також не варто купувати повнопривідний плагін-гібрид потужністю 300 к.с. через надзвичайну складність та високу вартість ремонту електричних компонентів після закінчення гарантії.

У дизельних версіях головні турботи зазвичай пов'язані з екологічними системами очищення вихлопу. Система SCR з рідиною AdBlue вимагає регулярних великих пробігів, інакше сечовина швидко кристалізується в баку, що призводить до поломки помпи. Серед чисто французьких хвороб електрики періодично виходить з ладу блок BPGA, який відповідає за зарядку акумулятора, а його заміна коштує дорого.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити вживаний Opel Astra третього покоління. Модель отримала добре пристосовану до українських доріг підвіску та високий кліренс, але має чимало проблем з електронікою та електрикою.

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