Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли покупать подержанный кроссовер Opel Grandland

Стоит ли покупать подержанный кроссовер Opel Grandland

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 15:45
Подержанный Opel Grandland X: французские сюрпризы немецкого автомобиля
Opel Grandland 2022 года. Фото: netcarshow.com

Приобретая автомобиль конкретной марки, водители обычно испытывают определенные предубеждения и ожидания. При знакомстве с подержанным автомобилем Opel Grandland X (2017–2024) клиенты с удивлением узнают, что этот кроссовер лишь считается немецким. Дело в том, что модель была создана в рамках стратегического альянса с концерном PSA, который был заключен еще в 2012 году. Из-за этого автомобиль получил полностью французскую техническую начинку, что напрямую повлияло на его надежность и особенности обслуживания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Технические особенности

Кроссовер построен на французской платформе EMP2, которую он разделяет с Peugeot 3008. Такая архитектура сделала машину легче классических моделей немецкой марки и обеспечила отличную защиту кузова от коррозии. Конструкция подвески максимально проста: спереди установлены стойки МакФерсона, а сзади использована обычная торсионная балка. Практически все версии автомобиля являются исключительно переднеприводными.

Ни один из доступных силовых агрегатов не имеет корней General Motors. Базовый 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л PureTech мощностью 130 л.с. оснащен ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, что требует пристального внимания. Более мощный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,6 л Turbo представляет собой модернизированную версию известного двигателя THP. Он развивает 180 л.с., но склонен к смешиванию бензина с моторным маслом.

Надежные дизели

Лучшим выбором для этого автомобиля считаются дизельные силовые установки французского производства BlueHDi. Более старые двигатели объемом 1,6 л и 2 л демонстрируют превосходную долговечность, а их средний расход топлива составляет около 5–6 л/100 км. Двухлитровый вариант мощностью 177 к.с. идеально подходит для длительных загородных поездок, а двигатель объемом 1,6 л отличается простотой ремонта.

Читайте также:

Более новые дизельные двигатели объемом 1,5 л имеют серьезную конструктивную проблему с цепью ГРМ. Заводская цепь толщиной 7 мм может неожиданно разорваться при любом пробеге. Для безопасной эксплуатации специалисты рекомендуют заменить его на усиленный комплект толщиной 8 мм, но он стоит дорого.

Проблемные версии

Откровенно неудачными вариантами для покупки на вторичном рынке являются две модификации. Гибридная версия на базе двигателя объемом 1,2 л оснащена новой роботизированной коробкой передач eDSC6, которая часто работает с сильными рывками и посторонними шумами. Также не стоит покупать полноприводный плагин-гибрид мощностью 300 к.с. из-за чрезвычайной сложности и высокой стоимости ремонта электрических компонентов после истечения гарантии.

В дизельных версиях основные проблемы обычно связаны с экологическими системами очистки выхлопных газов. Система SCR с жидкостью AdBlue требует регулярных больших пробегов, иначе мочевина быстро кристаллизуется в баке, что приводит к поломке насоса. Среди чисто французских болезней электрооборудования периодически выходит из строя блок BPGA, отвечающий за зарядку аккумулятора, а его замена обходится дорого.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный Opel Astra третьего поколения. Модель получила хорошо приспособленную к украинским дорогам подвеску и высокий клиренс, но имеет немало проблем с электроникой и электрикой.

Также читайте, какие кроссоверы самые дешевые в обслуживании. Вышло новое масштабное исследование ADAC.

авто автомобиль подержанные авто кроссовер Opel
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации