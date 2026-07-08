Подержанный Opel Grandland X: французские сюрпризы немецкого автомобиля

Opel Grandland 2022 года. Фото: netcarshow.com

Приобретая автомобиль конкретной марки, водители обычно испытывают определенные предубеждения и ожидания. При знакомстве с подержанным автомобилем Opel Grandland X (2017–2024) клиенты с удивлением узнают, что этот кроссовер лишь считается немецким. Дело в том, что модель была создана в рамках стратегического альянса с концерном PSA, который был заключен еще в 2012 году. Из-за этого автомобиль получил полностью французскую техническую начинку, что напрямую повлияло на его надежность и особенности обслуживания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Технические особенности

Кроссовер построен на французской платформе EMP2, которую он разделяет с Peugeot 3008. Такая архитектура сделала машину легче классических моделей немецкой марки и обеспечила отличную защиту кузова от коррозии. Конструкция подвески максимально проста: спереди установлены стойки МакФерсона, а сзади использована обычная торсионная балка. Практически все версии автомобиля являются исключительно переднеприводными.

Ни один из доступных силовых агрегатов не имеет корней General Motors. Базовый 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,2 л PureTech мощностью 130 л.с. оснащен ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, что требует пристального внимания. Более мощный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,6 л Turbo представляет собой модернизированную версию известного двигателя THP. Он развивает 180 л.с., но склонен к смешиванию бензина с моторным маслом.

Надежные дизели

Лучшим выбором для этого автомобиля считаются дизельные силовые установки французского производства BlueHDi. Более старые двигатели объемом 1,6 л и 2 л демонстрируют превосходную долговечность, а их средний расход топлива составляет около 5–6 л/100 км. Двухлитровый вариант мощностью 177 к.с. идеально подходит для длительных загородных поездок, а двигатель объемом 1,6 л отличается простотой ремонта.

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Более новые дизельные двигатели объемом 1,5 л имеют серьезную конструктивную проблему с цепью ГРМ. Заводская цепь толщиной 7 мм может неожиданно разорваться при любом пробеге. Для безопасной эксплуатации специалисты рекомендуют заменить его на усиленный комплект толщиной 8 мм, но он стоит дорого.

Проблемные версии

Откровенно неудачными вариантами для покупки на вторичном рынке являются две модификации. Гибридная версия на базе двигателя объемом 1,2 л оснащена новой роботизированной коробкой передач eDSC6, которая часто работает с сильными рывками и посторонними шумами. Также не стоит покупать полноприводный плагин-гибрид мощностью 300 к.с. из-за чрезвычайной сложности и высокой стоимости ремонта электрических компонентов после истечения гарантии.

В дизельных версиях основные проблемы обычно связаны с экологическими системами очистки выхлопных газов. Система SCR с жидкостью AdBlue требует регулярных больших пробегов, иначе мочевина быстро кристаллизуется в баке, что приводит к поломке насоса. Среди чисто французских болезней электрооборудования периодически выходит из строя блок BPGA, отвечающий за зарядку аккумулятора, а его замена обходится дорого.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный Opel Astra третьего поколения. Модель получила хорошо приспособленную к украинским дорогам подвеску и высокий клиренс, но имеет немало проблем с электроникой и электрикой.

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