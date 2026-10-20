Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У вівторок, 20 жовтня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 90 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/a, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 2 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що дослідження на основі даних бортових систем понад мільйона автомобілів у Європі за 2021–2023 роки визначило найекономніші дизельні авто з пробігом. Найменшу витрату пального показав Peugeot 208 — 4,7 л на 100 км, а до п’ятірки лідерів також увійшли Opel Corsa, Citroen C3, Ford Puma та Renault Clio. Водночас перед купівлею вживаного дизельного автомобіля варто перевірити його технічний стан та історію обслуговування.

Новини.LIVE також писали, що експерт із досвідом експлуатації Tesla Model Y понад два роки вважає, що купівля вживаного електромобіля цього бренду дає змогу заощадити без суттєвої втрати функціональності. За його оцінкою, Tesla Model 3 2018–2020 років можна придбати за 15 000–17 000 доларів, тоді як новіші версії пропонують додаткові технології, але коштують значно дорожче. Водночас перед купівлею варто перевірити стан акумулятора та уникати модифікацій із потенційно дорогим ремонтом батареї.