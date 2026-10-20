Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во вторник, 20 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 20 октября

Сегодня, 20 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 40 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 90 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что исследование на основе данных бортовых систем более миллиона автомобилей в Европе за 2021–2023 годы определило самые экономичные дизельные автомобили с пробегом. Наименьший расход топлива показал Peugeot 208 — 4,7 л на 100 км, а в пятерку лидеров также вошли Opel Corsa, Citroen C3, Ford Puma и Renault Clio. В то же время перед покупкой подержанного дизельного автомобиля стоит проверить его техническое состояние и историю обслуживания.

Новини.LIVE также писали, что эксперт с опытом эксплуатации Tesla Model Y более двух лет считает, что покупка подержанного электромобиля этого бренда позволяет сэкономить без существенной потери функциональности. По его оценке, Tesla Model 3 2018–2020 годов выпуска можно приобрести за 15 000–17 000 долларов, тогда как более новые версии предлагают дополнительные технологии, но стоят значительно дороже. В то же время перед покупкой стоит проверить состояние аккумулятора и избегать модификаций, требующих потенциально дорогостоящего ремонта батареи.