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Главная Авто Очереди на границе: пробки на выезде в четыре страны

Очереди на границе: пробки на выезде в четыре страны

Ua ru
20 октября 2026 12:25
Очереди на границе 20 октября: сотни автомобилей на выезде в Польшу facebook.com/zahidnuy.kordon
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во вторник, 20 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 20 октября

Сегодня, 20 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 20 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 40 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 90 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 20 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 20 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 2 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 20 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что исследование на основе данных бортовых систем более миллиона автомобилей в Европе за 2021–2023 годы определило самые экономичные дизельные автомобили с пробегом. Наименьший расход топлива показал Peugeot 208 — 4,7 л на 100 км, а в пятерку лидеров также вошли Opel Corsa, Citroen C3, Ford Puma и Renault Clio. В то же время перед покупкой подержанного дизельного автомобиля стоит проверить его техническое состояние и историю обслуживания.

Новини.LIVE также писали, что эксперт с опытом эксплуатации Tesla Model Y более двух лет считает, что покупка подержанного электромобиля этого бренда позволяет сэкономить без существенной потери функциональности. По его оценке, Tesla Model 3 2018–2020 годов выпуска можно приобрести за 15 000–17 000 долларов, тогда как более новые версии предлагают дополнительные технологии, но стоят значительно дороже. В то же время перед покупкой стоит проверить состояние аккумулятора и избегать модификаций, требующих потенциально дорогостоящего ремонта батареи.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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