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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні сьогодні: де доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 13:13
Черги на кордоні 2 серпня: де найбільше авто на виїзд з України
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У неділю, 2 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше навантаження серед пунктів пропуску зафіксовано на напрямку до Польщі. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контролю.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. 

Черги на кордоні з Польщею 2 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 65 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 25 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" -0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 40 л/а, 2 автоб.,0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а,0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" -0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 2 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" -10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" -10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 2 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Новини.LIVE інформували, що у період активного туристичного сезону в Греції водіїв закликають суворо дотримуватися швидкісних обмежень на дорогах. Влада посилила відповідальність за перевищення швидкості, яке, за даними місцевих служб, є причиною 20–30% смертельних аварій. Новий дорожній кодекс передбачає жорсткіші адміністративні покарання залежно від рівня порушення.

Новини.LIVE також писали, що попри статус одного з найвідоміших міст світу, Париж приховує маловідому особливість. У французькій столиці немає жодного дорожнього знака STOP, адже водії керуються іншими правилами пріоритету на дорогах.

кордон авто черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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