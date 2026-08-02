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Главная Авто Очереди на границе сегодня: где придется ждать дольше всего

Очереди на границе сегодня: где придется ждать дольше всего

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 13:13
Очереди на границе 2 августа: где больше всего машин на выезде из Украины
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В воскресенье, 2 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка среди пунктов пропуска зафиксирована на направлении в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом возможной нестабильной работы электронных систем контроля.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 2 августа

Сегодня, 2 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 2 серпня

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Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 25 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 2 серпня

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Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 2 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что в период активного туристического сезона в Греции водителей призывают строго соблюдать скоростные ограничения на дорогах. Власти ужесточили ответственность за превышение скорости, которое, по данным местных служб, является причиной 20–30% смертельных ДТП. Новый дорожный кодекс предусматривает более строгие административные наказания в зависимости от степени нарушения.

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Новини.LIVE также писали, что, несмотря на статус одного из самых известных городов мира, Париж скрывает малоизвестную особенность. Во французской столице нет ни одного дорожного знака STOP, ведь водители руководствуются другими правилами приоритета на дорогах.

граница авто очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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