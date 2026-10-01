Стан черг на кордоні 1 жовтня: де найбільші затори на пунктах пропуску

Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: ДПСУ

У четвер, 1 жовтня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 12:00 1 жовтня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється); Читайте також:

"Устилуг" — 40 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 легкових автомобілів, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 100 легкових автомобілів, 0 автобусів, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 15 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, дані щодо пішоходів не вказані;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що механіки назвали Toyota Yaris одним із найнадійніших автомобілів на вторинному ринку, особливо у гібридній версії.

Також Новини.LIVE писав, що регулярні витрати на електромобіль в Україні за пробігу 1500 км становлять близько 4100 гривень на місяць. У розрахунок входять заряджання, автоцивілка, планове техобслуговування, шини, мийка та дрібні витрати, а КАСКО може додати ще приблизно 4200 гривень.