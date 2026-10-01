Стан черг на кордоні 1 жовтня: де найбільші затори на пунктах пропуску

Черги на кордоні: де найбільше авто на виїзді з України
У четвер, 1 жовтня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Станом на 12:00 1 жовтня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.
Черги на кордоні з Польщею
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"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);Читайте також:
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"Устилуг" — 40 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Угринів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Грушів" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Краківець" — 20 легкових автомобілів, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Шегині" — 100 легкових автомобілів, 0 автобусів, 60 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
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"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Нижанковичі" — 15 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
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"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
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"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
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"Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
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"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
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"Лужанка" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
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"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
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"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
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"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
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"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
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"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, дані щодо пішоходів не вказані;
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"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
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"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
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"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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