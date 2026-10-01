Ситуация с очередями на границе 1 октября: где самые большие пробки на пунктах пропуска

Пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное». Фото: ГПСУ

В четверг, 1 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 1 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется); Читайте также:

"Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 легковых автомобилей, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 легковых автомобилей, 0 автобусов, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, данные о пешеходах не указаны;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что механики назвали Toyota Yaris одним из самых надежных автомобилей на вторичном рынке, особенно в гибридной версии.

Также Новини.LIVE писал, что регулярные расходы на электромобиль в Украине при пробеге 1500 км составляют около 4100 гривен в месяц. В расчет входят зарядка, автогражданка, плановое техобслуживание, шины, мойка и мелкие расходы, а КАСКО может добавить еще примерно 4200 гривен.