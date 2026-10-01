Ситуация с очередями на границе 1 октября: где самые большие пробки на пунктах пропуска

Очереди на границе: где больше всего машин при выезде из Украины
В четверг, 1 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
По состоянию на 12:00 1 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.
Очереди на границе с Польшей
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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);Читайте также:
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"Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Угринов" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Грушев" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Краковец" — 20 легковых автомобилей, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Шегини" — 100 легковых автомобилей, 0 автобусов, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
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"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Нижанковичи" — 15 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
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"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
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"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
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"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
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"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
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"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
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"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
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"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
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"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
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"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
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"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
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"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, данные о пешеходах не указаны;
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"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
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"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
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"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что механики назвали Toyota Yaris одним из самых надежных автомобилей на вторичном рынке, особенно в гибридной версии.
Также Новини.LIVE писал, что регулярные расходы на электромобиль в Украине при пробеге 1500 км составляют около 4100 гривен в месяц. В расчет входят зарядка, автогражданка, плановое техобслуживание, шины, мойка и мелкие расходы, а КАСКО может добавить еще примерно 4200 гривен.