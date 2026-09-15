Стан черг на кордоні 15 вересня: де найбільші затори на пунктах пропуску

Перевірка документів прикордонником. Фото: ДПСУ

У вівторок, 15 вересня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 09:00 15 вересня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.

"Ягодин" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється); Читайте також:

"Устилуг" — 65 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 45 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 легкових автомобілів, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 7 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 1 автобус, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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