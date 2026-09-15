Ситуация с очередями на границе 15 сентября: где самые большие заторы на пунктах пропуска

Проверка документов пограничником. Фото: ГПСУ

Во вторник, 15 сентября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 09:00 15 сентября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

"Ягодин" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется); Читайте также:

"Устилуг" — 65 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 7 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о рейтинге автомобильных марок с наибольшим ресурсом. Лидером стала Toyota, автомобили которой имеют 19,7% шансов преодолеть более 400 тысяч километров. В первую тройку также вошли Lexus и Honda.

Также Новини.LIVE писал об опасности использования дешевых масляных фильтров. Некачественный фильтрующий элемент может пропускать металлическую стружку и грязь, ускоряя износ двигателя.