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Главная Авто Очереди на границе: где больше машин при выезде из Украины 15 сентября

Очереди на границе: где больше машин при выезде из Украины 15 сентября

Ua ru
15 сентября 2026 11:31
Ситуация с очередями на границе 15 сентября: где самые большие заторы на пунктах пропуска
Проверка документов пограничником. Фото: ГПСУ

Во вторник, 15 сентября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 09:00 15 сентября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

Флаг Польши

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

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  • "Устилуг" — 65 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Угринов" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Краковец" — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Шегини" — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Флаг Словакии

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 7 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Звонковое" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

  • "Косино" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

  • "Лужанка" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Вилок" — 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

  • "Порубное" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Дьяковцы" — 0 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов.

Флаг Молдовы

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о рейтинге автомобильных марок с наибольшим ресурсом. Лидером стала Toyota, автомобили которой имеют 19,7% шансов преодолеть более 400 тысяч километров. В первую тройку также вошли Lexus и Honda.

Также Новини.LIVE писал об опасности использования дешевых масляных фильтров. Некачественный фильтрующий элемент может пропускать металлическую стружку и грязь, ускоряя износ двигателя.

граница пограничники ГПСУ очереди на границе пересечение границы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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