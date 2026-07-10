Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Черги на кордоні 10 липня: де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні 10 липня: де доведеться чекати найдовше

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 13:15
Черги на пунктах пропуску 10 липня: де найбільше автомобілів на виїзд з України
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у четвер, 10 липня, залишаються помірними, однак на окремих пунктах пропуску з Польщею спостерігається найбільше скупчення транспорту. Також прикордонники попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб, що може вплинути на швидкість оформлення.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Новини.LIVE.
 

Черги на кордоні України 10 липня

Черги на кордоні з Польщею 9 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (легкові авто та пішоходи тимчасово не пропускаються);
  •     "Устилуг" — 65 легкових авто, 1 автобус;
  •     "Угринів" — 30 легкових авто;
  •     "Рава-Руська" — 30 легкових авто;
  •     "Грушів" — 20 легкових авто;
  •     "Краківець" — 15 легкових авто;
  •     "Шегині" — 60 легкових авто, 100 пішоходів;
  •     "Смільниця" — черг немає;
  •     "Нижанковичі" — 25 легкових авто.

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 липня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — черг немає;
  •     "Ужгород" — 15 легкових авто;
  •     "Малі Селменці" — черг немає (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 липня

Читайте також:

Черги на кордоні з Угорщиною

  •     "Тиса" — 10 легкових авто;
  •     "Дзвінкове" — 25 легкових авто;
  •     "Косино" — 35 легкових авто;
  •     "Лужанка" — черг немає;
  •     "Вилок" — 15 легкових авто;
  •     "Велика Паладь" — черг немає.

Черги на кордоні з Румунією 9 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 легкових авто;
  •     "Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ" — черг немає;
  •     "Дяківці" — 5 легкових авто.
     

Черги на кордоні з Молдовою 9 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а

Як повідомляли Новини.LIVE, європейський ринок компактних міських автомобілів переживає складний період через зростання витрат на виробництво, посилення екологічних стандартів і нові вимоги до безпеки. Через це автовиробники дедалі частіше відмовляються від випуску доступних моделей, оскільки їх виробництво стає економічно нерентабельним.

Як повідомляли Новини.LIVE, через високу вартість купівлі та обслуговування автомобілів українські водії дедалі частіше звертають увагу на моделі з великим ресурсом експлуатації. На тлі зниження надійності багатьох сучасних авто експерти радять обирати машини, здатні без серйозних поломок проїхати понад 300 тисяч кілометрів і не потребувати дорогого ремонту.

автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації